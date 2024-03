zaterdag 9 maart 2024 om 16:19

Sofie van Rooijen te snel voor Consonni en Barbieri na waaierspektakel in Drentse Acht van Westerveld

Sofie van Rooijen heeft haar eerste UCI-zege geboekt. De 21-jarige renster van VolkerWessels was de snelste van een eerste waaier. Ze versloeg Chiara Consonni en Rachele Barbieri.

De Drentse Acht van Westerveld begon en eindigde opnieuw in Dwingeloo, maar voor de rest was het parcours flink veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Het peloton trok na de start naar het zuidwesten, alwaar er omlopen van zestien kilometer tussen de plaats Ansen, Oosteinde en Havelte werden afgewerkt. De zeven rondes waren biljartvlak, waardoor een massasprint na een kleine 128 kilometer niet uitgesloten was. Op papier, althans…

Waaiers

De wind zorgde echter voor een ander scenario. In de eerste ronde ging het al vol op de kant en brak het peloton in verschillende stukken. Vooral onder impuls van de vrouwen van VolkerWessels ontstond er een eerste groep van 25 rensters. Zij reden in geen tijd anderhalve minuut bijeen ten opzichte van de eerste achtervolgers, en dus was al gauw duidelijk dat de winnares van voren zat. Daria Pikulik, vooraf bestempeld als een van de favorieten voor de zege, zat daar aanvankelijk ook, maar kwam ten val. Zij zou niet meestrijden voor de zege.

In de laatste rondes zagen we verschillende prikken, onder meer van Silje Bader (GT Krush Rebellease). Ook Team dsm-firmenich en (opnieuw) VolkerWessels gooiden de beuk erin. Bij het ingaan van de slotronde was de groep echter nog bij elkaar. Ondanks nog verschillende andere uitvalspogingen, zou het zo blijven. We gingen dus sprinten om de zege. In die sprint toonde Van Rooijen zich de snelste. De Italiaanse rensters Consonni en Barbieri moesten genoegen nemen met de plaatsen twee en drie.

Eerste UCI-zege

Voor Van Rooijen was de overwinning in de Drentse Acht van Westerveld haar eerste UCI-zege. Ook voor VolkerWessels, de opvolger van Parkhotel Valkenburg, gold dat.