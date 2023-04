Slotweek Giro intrigeert Tao Geoghegan Hart: “Onmogelijk om te winnen als je dan niet top bent”

Interview

Pas na afloop van de Tour of the Alps wilde Tao Geoghegan Hart zich echt uitlaten over de Giro d’Italia. Dat hij de hele rittenkoers in de leiderstrui reed, maakte dat nog lastiger, maar na afloop van de slotrit sprak hij eindelijk over de Ronde van Italië. “Het is onmogelijk om de Giro te winnen als je in de slotweek niet in topvorm bent”, vertelt hij in gesprek met WielerFlits.

Vrijdagmiddag bibberde Hart van de kou, kort na de podiumceremonie in Brunico. Hij grapte nog wat over de viezigheid die nog op zijn gezicht zat na de regenval in de slotfase, maar nam desondanks ruim de tijd voor alle media. Journalisten waarmee hij de hele week al vaak genoeg oog in oog stond, want hij moest als klassementsleider elke dag opdraven op de persconferentie.

Hart predikt rust in aanloop naar de Giro, die over twee weken van start gaat. “Ik ga eerst naar huis in Andorra en dan moet ik kijken hoe het herstel verloopt. Je moet ook naar je lichaam luisteren. De komende week ga ik niet meer veel trainen”, kondigt hij aan. “Het gaat er vooral om dat ik gezond blijf en dat de benen blijven draaien. Ik ben heel blij met deze week in de Tour of the Alps. Vanaf nu pakken we het stapje voor stapje aan.”

De hele week benadrukte de 28-jarige Brit dat de Tour of the Alps niet onderschat moet worden. In 2019 won hij de rittenkoers al en nu grijpt hij zijn tweede eindzege in de Oostenrijks-Italiaanse rittenkoers. Hart vindt dat de ronde op waarde geschat moet worden. “Elke overwinning is uniek en speciaal in het wielrennen”, voegt hij daar aan toe. “Om te kunnen winnen is een grote eer. Je moet daar echt van genieten. Maar je moet ook vooruit kijken. Na zaterdag ga ik mij echt voorbereiden op de Giro.”



Fris aan de start

“De Giro d’Italia is echt heel anders dan deze wedstrijd”, kijkt Hart vooruit. “De eerste negen dagen worden lastig en daarna volgt een grootse slotweek. Ik denk dat er drie etappes in zitten met meer dan 5.000 hoogtemeters. Het is belangrijk om fris aan de Giro te beginnen en dan elke dag te kijken hoe het gaat. We hebben laten zien dat we een heel sterke ploeg hebben, en dan komen er nog een of twee renners bij.”

INEOS Grenadiers heeft de ploeg voor de Giro d’Italia nog niet bekendgemaakt, maar het lijkt erop dat de Tour of the Alps-ploeg, met naast Hart onder meer Pavel Sivakov, Geraint Thomas, Thymen Arensman en Laurens De Plus ook aan de Grande Partenza staat. De concurrentie voor de Britse ploeg gaat immens zijn, met Primož Roglič en Remco Evenepoel als grote favorieten.

Hart weet dat INEOS de breedte moet benutten om voor de eindzege in de Giro te gaan. Maar vooral de slotweek intrigeert hem. “De winnaar van de Giro gaat in topvorm zijn in die slotweek”, voorspelt hij. “Het is onmogelijk om te winnen als je dat niet bent, zeker als je kijkt naar hoeveel loodzware etappes we daar krijgen. Maar dat is nog ver weg. Het is aan mij om mij te focussen op wat je zelf doet, in het hier en nu.”

Dat de lat hoog ligt, weet hij. “INEOS Grenadiers gaat elke wedstrijd in om te winnen. Dat verwacht je van elke grote ploeg. Er zijn niet alleen twee ploegen die daarvoor gaan”, doelt hij op Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step. “En naast het klassement wil je ook etappes winnen. Je merkt dat als een ploeg het goed doet in een klassement, dat de kans op ritzeges ook groter wordt.”

“Maar zaterdag gaat de bladzijde om. De Giro is een heel ander doel. We moeten als ploeg dicht bij elkaar blijven, dan ik kijk uit naar wat er komen gaat.”

‘Luik wordt heel interessant’

De Tour of the Alps is wat dat betreft perfect gepland in de koerskalender, met een finish op vrijdag, ruim twee weken voor de Giro-start. En het botst niet met La Doyenne van zondag. “Ik ga zeker naar Luik-Bastenaken-Luik kijken. Dat wordt heel interessant.”

“Het zal waarschijnlijk aankomen op Roche-aux-Faucons, daar gaat een nieuwe recordtijd verreden worden denk ik. En ik lig lekker op de bank, want ik heb een rustdag”, lacht hij. Kiezen tussen topfavorieten Remco Evenepoel en Tadej Pogačar wil hij niet. “Misschien wint iemand anders wel, dat is het mooie van wielrennen.”

