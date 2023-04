Tao Geoghegan Hart mist door Giro-voorbereiding belangrijke voetbalduels vriendin

Tao Geoghegan Hart is niet alleen een tweevoudig ritwinnaar en leider in de Tour of the Alps, maar ook een fervent voetbalsupporter van Arsenal. De vriendin van de Britse kopman van INEOS Grenadiers speelt in het vrouwenteam van Arsenal en speelt volgende week, vlak voor de Giro d’Italia, de halve finale van de Champions League. “Helaas ben ik daar niet bij”, vertelt Hart aan WielerFlits.

Op zondag 23 april en maandag 1 mei spelen de Arsenal-vrouwen tegen het Duitse Wolfsburg om een plek in de finale van de Champions League. Met in de selectie Lotte Wubben-Moy, de 24-jarige vriendin van Hart. Zij was afgelopen zomer onderdeel van de Engelse ploeg die het EK voetbal won. Hij baalt dat hij er niet bij kan zijn, maar weet dat er een hoger doel wacht in mei.

“Ze hebben nu 60.000 kaarten verkocht voor de wedstrijd tegen Wolfsburg”, weet Hart te melden. “Helaas ben ik daar niet bij, dat is behoorlijk jammer. Mijn hele familie is er wel bij, maar ik zal het op tv moeten kijken. Bij de mannen strijden we met Arsenal nog om de landstitel. Ik ga dit seizoen weinig voetbal meer kunnen zien, wat jammer is, maar ik ben het ondertussen wel gewend. Het is niet anders.”

Andorra

Hart heeft na de Tour of the Alps namelijk zijn laatste trainingsweek ingepland voor de Giro d’Italia. “Ik ga terug naar huis in Andorra, waar ik mij rustig op hoogte kan voorbereiden. Daar kan ik goed herstellen van deze vijf zware etappes, en dan heb ik nog een paar trainingen gepland staan voor ik naar Pescara vlieg.”

“Maar eerst hebben we nog drie etappes te gaan hier. Het zijn tricky etappes. En zoals je hebt kunnen zien, kan een bocht bepalend zijn in deze sport”, doelt Hart op de harde crash van Felix Gall in de finale van de tweede rit. “Je moet gefocust blijven en de overwinningen blijven vieren. Het is speciaal als je met de staf en de renners die zeges kan vieren. Dat moet je nooit vergeten, in geen enkele koers.”

