Slotklim koninginnenrit Tirreno-Adriatico ingekort wegens harde wind

De bergetappe naar Sassotetto in Tirreno-Adriatico van vandaag is door de organisatie ingekort. Omdat er hoge windsnelheden verwacht worden in het skigebied op bijna 1.500 meter hoogte, ligt de finish ruim twee kilometer eerder dan gepland.

Organisator RCS Sport haalt de finish 2,4 kilometer naar voren. De streep ligt nu in Fonte Landina op 1.286 meter hoogte, waar aanvankelijk de ploegbussen zouden staan. Daardoor is de slotklim ‘slechts’ 10,7 kilometer lang in plaats van 13,2 kilometer. Een stuk van 2,4 kilometer aan 7,5% komt daardoor te vervallen.

De renners rijden vandaag in Tirreno-Adriatico van Morro d’Oro en skigebied Sassotetto. De finale begint ruim 50 kilometer voor de finish met achtereenvolgens de San Ginesio (4,6 km aan 4,1%), Santa Lucia (4,3 km aan 5,9%) en Gualdo (4,3 km aan 5,9%).

De slotklim naar Sassotetto was oorspronkelijk 13,2 kilometer lang aan een gemiddelde van 7,2%. Daar wordt nu dus bijna 2,5 kilometer van afgehaald. De steilste strook (12%) volgt na goed 5 kilometer en zit nog wel in het parcours.

Bekijk hieronder het nieuwe profiel van de slotklim: