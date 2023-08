Slecht nieuws voor Toon Aerts: twee jaar schorsing wegens dopingovertreding

Toon Aerts heeft eindelijk nieuws gekregen van de UCI. Slecht nieuws, want de Belgische crosser is volgens de UCI schuldig bevonden aan het overtreden van een anti-dopingregel. Aerts is geschorst tot en met 16 februari 2024.

Aerts testte op 19 januari bij een dopingcontrole buiten competitie positief op het verboden Letrozole Metabolite. De Belg kreeg vervolgens de tijd om zijn onschuld te bewijzen, wat hij onder andere probeerde door een haaranalyse. De UCI heeft in een statement echter aangegeven dat Aerts zijn onschuld niet heeft kunnen bewijzen.

“Het Tribunaal heeft ook Toon Aerts’ wedstrijdresultaten van 19 januari 2022 (datum van de monsterafname) tot 5 februari 2022 geannuleerd op grond van de UCI ADR en de Code”, laat de UCI nog weten. Tot slot voegen ze er nog aan toe dat Aerts en zijn management binnen de maand beroep kunnen aantekenen.

De oud-Europees kampioen heeft een schorsing gekregen van twee jaar, wat volgens UCI de standaardsanctie is bij het gebruik van Letrozole. De straf is echter al ingegaan op 16 februari 2022 – wanneer Aerts zijn voorlopige schorsing accepteerde -, wat wil zeggen dat Aerts niet voor 16 februari 2024 zal mogen crossen. Aanstaand veldritseizoen zijn er nog drie crossen na die datum.

