Toon Aerts vecht met extra analyses schorsingsvoorstel van twee jaar aan

Toon Aerts zal definitief juridische stappen ondernemen en met extra analyses het schorsingsvoorstel van de UCI aanvechten, zo meldt Het Laatste Nieuws. Vorige week maakte de veldrijder bekend dat de UCI hem voor twee jaar wil schorsen vanwege een positieve dopingtest.

De 29-jarige Aerts gaat, zoals eerder aangekondigd, in beroep tegen zijn voorgestelde schorsing tot 16 februari 2024. Hij zal zich nu wenden tot het antidopingtribunaal van de UCI, waar een onafhankelijke commissie onderzoek zal doen naar zijn zaak. Aerts en zijn verdediging zijn van plan om de komende weken extra analyses en testen uit te voeren, die eventueel kunnen aantonen dat een vervuild supplement heeft gezorgd voor zijn positieve test op Letrozole.

De crosser testte op 19 januari bij een dopingcontrole buiten competitie positief op het verboden Letrozole Metabolite. Dit is een product dat kan worden gebruikt om het testosteronniveau te verhogen en negatieve effecten van anabolengebruik kan maskeren. Sinds zijn positieve test kwam Aerts niet meer in actie. Volgens de verdediging van de veldrijder is de hoeveelheid gevonden Letrozole zodanig klein, dat er geen sprake is van bewust dopinggebruik.

Vervuild supplement?

“Over 2 à 3 maanden mogen we een uitspraak verwachten. Als de uitspraak negatief is, dan kunnen we nog altijd naar het Internationale Sporttribunaal TAS”, gaf Yannick Prévost, de manager van Aerts, eerder aan in gesprek met Sporza. “In het beste geval krijgen we strafvermindering, in het slechtste geval kan Toon pas op 16 februari (16 februari 2024, als zijn voorgestelde schorsing afloopt, red.) weer in competitie treden.”

“We hebben een vermoeden wat de bron van contaminatie is, maar dat is nog niet bevestigd. We zullen supplementen en alle mogelijke zaken die Toon in die periode heeft ingenomen, blijven analyseren.” Aerts denkt ook aan een vervuild supplement. “De nieuwe haaranalyse heeft laten zien Letrozole sinds de voorbije zomer niet meer is gevonden. De blootstelling aan het product is dus gestopt na het vorige crossseizoen, dus waarschijnlijk komt het uit voedingssupplementen.”