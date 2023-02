Mattias Skjelmose sprint met overtuiging naar ritwinst in Tour du Var

Mattias Skjelmose heeft de tweede etappe van de Tour des Alpes-Maritimes et du Var op zijn naam geschreven. De Deen was de snelste op een hellende aankomst. Neilson Powless werd tweede, Kévin Vauquelin derde. Laatstgenoemde behield de leiding in het klassement.

Op de tweede dag van de Tour du Var stond opnieuw een heuvelrit gepland, met de klim naar Cabris (9,3 km aan 4,7%) op vijftig kilometer van de meet. Vervolgens moest nog wat hoogte overwonnen worden, maar de laatste dertig kilometer waren vooral in dalende lijn. Wel werd deze afdaling een enkele keer nog onderbroken door een kort klimmetje.

In de openingfase werd er slag-om-slinger gedemarreerd. Het was echter pas na vijftig – attractieve – kilometers dat de ‘vroege’ vlucht tot stand kwam. Lorenzo Milesi (Team DSM), Adne Holter Uno-X) en Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) reden weg en kregen even later het gezelschap van Marco Brenner (Team DSM), die in zijn eentje de oversteek maakte. Zij liepen vier minuten uit op het peloton, dat geleid werd door Arkéa-Samsic.

Burgaudeau solo

Op de klim naar Cabris trok EF Education-EasyPost stevig door. In het peloton werd zo het kaf van het koren gescheiden, terwijl ook het gat met koplopers al gauw gereduceerd was tot een minuutje. Ook bij de vluchters was trouwens afscheiding. Milesi moest als eerste passen, vervolgens ging Brenner overboord en uiteindelijk haakte ook Holter af. Burgaudeau bleef door zijn eigen gebeuk alleen over.

De Fransman breidde vervolgens zijn voorsprong weer uit tot een minuut en veertig seconden. Een mooi gat, maar de zege zat er niet in. Hoewel hij zich dapper verweerde, was het gat met nog tien kilometer te gaan teruggebracht tot minder dan een halve minuut. Na aanvallen van onder anderen Romain Grégoire op een klein klimmetje werd Burgaudeau met nog zeven kilometer te gaan ingerekend.

Mattias Skjelmose de snelste

De demarrages hielden daarna niet op. Ook Grégoire zijn ploeggenoot Thibaut Pinot probeerde het. De klimmer, die eind 2023 stopt als profwielrenner, sloeg een gaatje, maar men gaf hem geen ruimte. Vervolgens was het Kévin Vauquelin, de klassementsleider, die het probeerde. Enkel David Gaudu wist hem te volgen. In het peloton viel het echter niet stil en de twee werden weer tot de orde geroepen. Het zou een sprint worden.

Mattias Skjelmose bleek in de lichtjes hellende sprint de sterkste. Hij klopte Neilson Powless. Vauquelin eindigde als derde en behoudt de leiding in het klassement.