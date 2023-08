Skjelmose kreeg zege cadeau van Pedersen: “Hij wilde dat ik solo won”

Mattias Skjelmose greep donderdag de macht in de Ronde van Denemarken door de heuvelachtige etappe naar Vejle te winnen, nadat hij in de finale was weggereden met land- en ploeggenoot Mads Pedersen van Lidl-Trek. Op het slotklimmetje reed de Deense kampioen weg van Pedersen. “Hij liet mij gaan, hij wilde dat ik solo won”, reageert Skjelmose na afloop.

Dat de twee kopmannen van Lidl-Trek zich in de finale wisten los te weken uit een elitegroep van negen. Aan de finish had Skjelmose uiteindelijk 10 seconden voorsprong op Pedersen en 43 seconden op Magnus Cort, de eerstvolgende achtervolger. “Dit is geweldig”, concludeert hij op de ploegsite. “Om hier een een-tweetje te doen met Mads, is ongelooflijk.”

“Ik probeerde hem er nog van te overtuigen om mij te volgen op de slotklim, maar hij liet mij gaan. Hij wilde dat ik solo won en dat betekent veel voor mij, dat hij mij deze overwinning gaf. Het is supermooi dat we dit kunnen doen in onze thuiskoers”, aldus de Deense kampioen, die eerder dit jaar al de Ronde van Zwitserland won.

Pedersen was trots op zijn 22-jarige landgenoot. “Om Mattias hier te zien winnen in zijn kampioenstrui is heel speciaal voor mij en natuurlijk ook voor hem. Ploegleider Kim Andersen zou zeggen dat dit een van de mooiste zeges is die hij heeft meegemaakt. Eerste en tweede is ongelooflijk en dat zal ik nog lang blijven herinneren. ’s Ochtends grapte ik nog dat het ging gebeuren, maar dat het lukt is heel bijzonder”, zegt Pedersen.

