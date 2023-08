Dubbelslag Mattias Skjelmose in Ronde van Denemarken na een-tweetje met Mads Pedersen

Lidl-Trek heeft een voorschot genomen op de eindoverwinning in de Ronde van Denemarken. In de lastige derde etappe naar Vejle waren Mads Pedersen en Mattias Skjelmose een klasse apart. Zij speelden het overtal in de favorietengroep uit en kwamen in de finale samen op kop te rijden. Op de slotklim bleek Deens kampioen Skjelmose de betere, waardoor hij de rit won en de leiding pakte in het klassement.

Het eerste deel van de rit was behoorlijk vlak, maar de finale best pittig. In de lokale ronde in Vejle, die een kleine tien kilometer lang was en drie keer verreden moest worden, zat een tweetrapsraket. Eerst een heuvel van 800 meter aan 6,8%, waarop de finishstreep getrokken was, en daarna een van 400 meter aan ruim 7%.

Zeven vluchters kozen het ruime sop op weg naar een volgend avontuur. Een van hen was de Nederlander Wessel Krul van stoppende Human Powered Health. Hij was op pad met James Fouché (Bolton Equities Black Spoke), Jeppe Aaskov Pallesen (HRE Mazowsze Serce Polski), Nicklas Pedersen (ColoQuick), Oscar Bluhm (Restaurant Suri-Carl Ras), Nikolaj Mengel (BHS-PL Beton Bornholm) en Rasmus Pedersen (Deense selectie).

De kopgroep met Krul reed meer dan vier minuten weg van het peloton, maar veel groter werd de voorsprong niet. Uno-X reed in dat peloton op kop en dichtte het gat in aanloop naar het opdraaien van de lokale ronde. Koplopers Mengel, Fouché, Aaskov en Nicklas Pedersen hielden het langst stand, maar werden 48 kilometer voor de meet ingerekend.

Lidl-Trek speelt overtal uit

Mads Pedersen opende de finale meteen daarna al, maar leider Søren Waerenskjold schoot op zijn wiel en neutraliseerde de aanval. Op het lokale circuit spatte het peloton meteen uit elkaar. Negen favorieten reden weg en daar zaten ook beide kopmannen van Lidl-Trek bij. Pedersen en Mattias Skjelmose probeerden hun overtal uit te spelen door om de beurt aan te vallen. Zo kon Pedersen twee rondes voor het einde bijna 20 seconden wegrijden.

Achter hem reden naast Skjelmose en Waerenskjold ook Magnus Cort, Alexander Kamp, Lucas Eriksson, Nicola Conci, Martin Svrcek en Florian Vermeersch. Voor de klassementsleider ging het in de voorlaatste ronde te hard, en mede door afstopwerk van Skjelmose kwam de achtervolgende groep niet echt op gang. Pedersen ging daardoor met 15 seconden voorsprong de slotronde in.

Pedersen past op de slotklim

Dat was zijn voorsprong op Skjelmose, die op het zwaarste klimmetje al zijn medevluchters had gelost en in zijn eentje op weg ging naar Pedersen. Daar sloot hij 7 kilometer voor de finish aan. Niemand was in staat om de kopmannen van Lidl-Trek te volgen. Pas op de slotklim viel de beslissing; Skjelmose ging te hard voor Pedersen en snelde naar de ritzege en de leiderstrui.

Tien seconden later rolde Pedersen over de streep, waarna een groot gat volgde tot de nummer drie. Cort wist die plek op te eisen op 44 seconden van Skjelmose, voor Conci en Vermeersch. Kamp strandde op de zesde plaats, nog binnen de minuut van de ritwinnaar. In het klassement leidt Skjelmose nu met tien seconden op Pedersen en 50 tellen op Cort.