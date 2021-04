Skiër Daniel Ganahl krijgt een kans bij Team Vorarlberg

De continentale formatie Team Vorarlberg heeft Daniel Ganahl aangetrokken. De 24-jarige Oostenrijker maakt de overstap van het toerskiën. “Daniel is een geweldige atleet met een echte motor”, is teambaas Thomas Kofler enthousiast over zijn nieuwste aanwinst.

Ganahl wist de voorbije jaren goede resultaten te behalen in het Ski Mountaineering, zowel op nationaal als internationaal niveau. Hij heeft ook al wat ervaring op de wegfiets, aangezien hij in het verleden meedeed aan verschillende marathons en klimwedstrijden. Nu krijgt Ganahl echter de kans om zich te bewijzen bij een wielerploeg.

Teammanager Kofler verwacht wel wat van Ganahl. “Atleten die actief zijn in het Ski Mountaineering, moeten telkens hun limiet verleggen. Er is nog wel veel werk op het gebied van uithouding en techniek, maar de voorwaarden zijn er.” Ganahl zal eind april voor het eerst in actie komen in een wedstrijd in de Oostenrijkse stad Wels.

Ganahl actief als skiër- foto: Team Vorarlberg/Stiplovsek D./Areaphoto foto: Team Vorarlberg/Stiplovsek D./Areaphot

Ook Ganahl is uiteraard heel erg blij met zijn carrièreswitch. “Ik maakte drie jaar deel uit van de Oostenrijkse skiploeg en maakte een geleidelijke ontwikkeling door. Ik wist vorig jaar op de fiets ook mijn mannetje te staan in drie zware klimklassiekers, tegen de professionals. Ik kwam vervolgens in contact met Team Vorarlberg en ik ben enorm dankbaar voor deze kans.”

Ganahl is niet de eerste wintersporter die de overstap maakt naar het wegwielrennen. We kennen allemaal het verhaal van schansspringer Primož Roglič, inmiddels een van de beste wielrenners ter wereld. Eind vorig jaar besloot BORA-hansgrohe skiër Anton Palzer een kans te geven en bij Androni Giocattoli-Sidermec koerst tegenwoordig Martí Vigo del Arco, een ex-langlaufer.