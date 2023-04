Moran Vermeulen, de Oostenrijker met Nederlandse roots en Rotterdamse tongval

Op het eerste oog zal de naam Moran Vermeulen je niet meteen opvallen op de startlijst van de Tour of the Alps, maar de 25-jarige renner van de Oostenrijkse nationale selectie is toch echt van Nederlands bloed. “Ik voel mij Nederlands, door en door”, lacht hij in gesprek met WielerFlits.

We spreken Vermeulen daags voor de start van de Tour of the Alps, niet wetende dat hij een dag later mee zit in de kopgroep van de dag tijdens de openingsrit naar Alpbach. Hij gaf al wel aan dat hij zich graag wilde tonen in de ontsnapping. Missie geslaagd, dus.

Desondanks voelde Vermeulen zich niet honderd procent fit voor de start. Hij kampt sinds vorig jaar namelijk met long covid, waar hij tijdens lange etappes last van heeft. Ook heeft hij daardoor moeite om te herstellen van een lange inspanning, maar een kans om de Tour of the Alps te rijden wilde hij niet laten schieten.

Maar waarom koerst Moran Vermeulen onder een Oostenrijkse vlag? “Mijn ouders komen oorspronkelijk uit Amsterdam en Rotterdam en die zijn 25 jaar geleden vanwege het langlaufen naar Oostenrijk gekomen. Ik ben hier geboren en opgegroeid, dus ik ben Nederlander van bloed maar met een Oostenrijks paspoort”, legt hij uit. “En ik kom nog twee à drie keer per jaar naar Nederland, naar de familie in Rotterdam.”



Sportfamilie

Zijn ouders zijn Vincent Vermeulen en Dorien Vermeulen-Hoogwerf, die allebei Nederlands kampioen werden in het langlaufen en vroeg in de jaren ’90 naar Ramsau am Dachstein verhuisden. Voor Moran, hun oudste zoon, begon het ook met langlaufen. “Het fietsen zat er altijd wel in met die Nederlandse roots, maar ik kom uit het langlaufen inderdaad.”

“Pas vijf jaar geleden ben ik overgestapt naar het fietsen en ik probeer nu mijn best te doen”, aldus Moran. “Mijn broer is als langlaufer bezig, ik als fietser. Mijn vader is fysiotherapeut en trainer en mijn moeder managet de hele tent. Daar zijn we echt bezig mee.”

Zijn broer Mika Vermeulen wist vorig jaar nog zestiende te worden op de Olympische Winterspelen. De beste olympische prestatie van een Oostenrijker op dat onderdeel sinds 2004, dus dat trok de aandacht in binnen- en buitenland.

Profdroom

Terug naar Moran, die al koerste voor Tirol-KTM, Felbermayr-Simplon Wels en sinds dit jaar voor Vorarlberg. “Maar het doel is prof worden. Ik wil niet op mijn 35ste nog altijd op continentaal niveau rondrijden, daar heb ik geen trek in”, lacht hij, met een serieuze ondertoon.

“Ik denk dat ik een duidelijk uitroepteken achter mijn naam moet zetten, in de vorm van een overwinning of met een heel goed resultaat. Ik hoop dat ik dat dit jaar kan doen”, vertelt Vermeulen. Dromen doet hij ook. “Ik zag de Amstel Gold Race… En ook de Ronde van Vlaanderen, als ik er twee mag noemen.”