Alexis Guérin wint slotrit Ronde van Tsjechië, Lorenzo Rota eindwinnaar

De slotrit in de Sazka Tour 2022 is ten prooi gevallen aan Alexis Guérin. De 30-jarige Fransman van de continentale Oostenrijkse ploeg Vorarlberg rekende in de laatste drie kilometer af met de Tsjech Michael Kukrle en hield hem kort achter zich. Lorenzo Rota eindigde 34 tellen later als derde en verdedigde zo met succes zijn leiderstrui. Hij wint de Sazka Tour 2022.

De 179,9 kilometer lange slotetappe was zeker niet van de poes. Na de start in Šumperk ging het over de beklimmingen naar Bratrušovský (3 km aan goed 4%), Přemyslov (4,6 km aan 5%) en wintersportgebied Červenohorské sedlo (7,7 km aan 5%) naar Běla. Vervolgens trokken de renners over de toppen van de beklimmingen naar Vidly (4,6 km aan ruim 5%) en Lyra (3,4 km aan 6,5%). Op dat moment hadden ze nog altijd maar goed 75 kilometer afgelegd. Wat volgde is een vrij lange, en ietwat vlakkere, tussenfase met onderweg nog tussensprints in Bruntál en Moravský Beroun. Daarna wachtte finishplaats Šternberk.

Daar waren vier lokale rondes uitgetekend van goed zeven kilometer. Deze omloop kende een lastige beklimming die kon dienen als ultieme scherprechter: de klim naar Valech, een stevige kuitenbijter van 900 meter aan ongeveer 10%. Na de laatste passage over dit klimmetje was het nog maar 3,2 kilometer tot de finish.

Sterke kopgroep rijdt eindelijk weg

In een vermakelijke openingsfase duurde het een dik uur voordat er een groepje de ruimte kreeg om weg te blijven. Na de eerste klim van de dag brak het peloton uiteindelijk in verschillende stukken uiteen. Kort daarna ontstond er een kopgroep van dertien renners, met daarbij enkele sterke namen. Zo was onder meer Tsgabu Grmay (BikeExchange-Jayco) van de partij, net als de Belgen Kenny Molly (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB), Jenno Berckmoes (Sport Vlaanderen-Baloise) en de Nederlanders Ide Schelling (BORA-hansgrohe), Mathijs Paasschens (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) en Tim van Dijke (Jumbo-Visma U23).

De dertien werkten goed samen en pakten meteen een minuut voorsprong, die ze daarna gestaag uitbouwden. Ondertussen pakte Van Dijke in die fase op alle klimmetje de punten, waarmee hij op de slotdag nog het bergklassement naar zich toe trok. In het peloton maakten Intermarché-Wanty-Gobert (voor leider Lorenzo Rota) en Bardiani-CSF-Faizanè (voor Italiaans kampioen en titelverdediger Filippo Zana) tempo, maar de kopgroep had bij de tweede tussensprint (met nog zo’n zestig kilometer te gaan) toch een voorsprong van bijna drie minuten verzameld. Toch ging het vooraan blijkbaar niet hard genoeg.

Kukrle en Guérin vechten het uit

Kort na de tussensprint versnelden namelijk Michael Kukrle (Elkov-Author) en Alexis Guérin (Vorarlberg-Santic) vanuit de kopgroep. De twee werkten goed samen en kwamen 25 kilometer verderop aan op de finale-omloop in Šternberk, waar zij dus vier rondjes moesten afwerken. De achtervolgende groep kwam niets dichter en daaruit moesten ook verschillende renners lossen. Vanuit het peloton begonnen op het circuit ook renners te springen naar de kopgroep toe, vooral omdat Paasschens nog een gevaar voor het klassement was. De eerste die dat deed was Kamiel Bonneu, die zaterdag de bergrit wist te winnen.

Guérin besloot het zekere voor het onzekere te nemen en sprong weg bij vluchtmakker Kukrle. De Tsjech kwam echter terug bij de Fransman, waarna ze de laatste ronde samen aanvingen. Vanuit de achtergrond kwamen ook de klassementsrenners opzetten. Rota, Anthon Charmig (Uno-X) en Kevin Colleoni (BikeExchange-Jayco) vergezelden Bonneu, Grmay en Paasschens. Toch mocht dat niet meer baten, want de twee koplopers bleven vooruit. Uiteindelijk verschalkte de Fransman zijn Tsjechische tegenstander in de laatste honderden meters voor de lijn. Daarachter verzekerde Rota zich van de eindoverwinning.