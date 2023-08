Juaristi primus in slottijdrit Volta a Portugal, Stüssi tweede Zwitserse eindwinnaar

Colin Stüssi heeft de Volta Portugal op zijn naam geschreven. De 30-jarige Zwitser eindigde in de slottijdrit als derde, wat genoeg was om zijn leiderstrui met succes te verdedigen. De dagzege ging naar Txomin Juaristi van Euskaltel-Euskadi.

De tiende en laatste etappe van de Ronde van Portugal betrof een individuele tijdrit van 17,9 kilometer met start en finish in Viana do Castelo. De laatste 4,4 kilometer liepen aan een kleine vier procent bergop. Op dit lastige parcours zette Juaristi dus de beste tijd neer, al was het nipt. De 28-jarige Bask versloeg Mauricio Moreira, de Uruguayaanse eindwinnaar van vorig jaar, met slechts drie seconden. Stüssi werd op 26 seconden derde.

Door zijn dagzege maakte Juaristis op de slotdag nog een flinke sprong in het klassement. Hij ging van plaats zes naar plek twee. Ook Antonio Carvalho – van plek vier naar drie – verzekerde zich nog van een podiumplaats. Op het hoogste treetje van dat podium stond echter Stüssi, die meer dan een minuut overhield op Juaristi. Het is voor de tweede keer dat een Zwitser de Volta a Portugal wint. Alleen Fabian Jeker (2001) ging Stüssi voor.