Sjoerd Bax ondersteunt Tadej Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik

Tadej Pogačar kan zondag – na Davide Rebellin (2004) en Philippe Gilbert (2011) – de derde renner in de geschiedenis worden die achtereenvolgens de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik wint. De Sloveen krijgt in zijn jacht op de zege in ‘La Doyenne’ steun van onder meer Sjoerd Max en Marc Hirschi.

Nederlander Bax reed in de E3 Saxo Classic, Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race al in dienst van de Sloveense kannibaal en zal dit zondag ook doen in Luik-Bastenaken-Luik. Verder rekent topfavoriet Pogačar op Hirschi, die in 2020 nog tweede werd in Luik-Bastenaken-Luik, Diego Ulissi, George Bennett, Felix Großschartner en Vegard Stake Laengen.

Pogačar kan zondag de kers op een al bijzonder fraaie taart zetten. De 24-jarige coureur won dit seizoen al twaalf wedstrijden en was de beste in grote koersen als Parijs-Nice, de Ronde van Vlaanderen en dus ook de Amstel Gold Race en Waalse Pijl. De Sloveen gaat op jacht naar zijn tweede zege in LBL, nadat hij in 2021 al eens als eerste over de streep kwam. Bij zijn tweede deelname in 2020 was hij ook al derde.

“Het zou geweldig zijn om ze alle drie te winnen. Zondag is Luik de belangrijkste van deze drie klassiekers. Het zal moeilijk worden om dit monument te winnen, al gaan we zeker voor de winst koersen. Het team is supergemotiveerd en iedereen is supersterk”, keek hij woensdag na zijn zege in de Waalse Pijl nog kort vooruit in een interview met WielerFlits.

