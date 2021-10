Sjoerd Bax kiest eieren voor zijn geld en tekent bij Alpecin-Fenix

Sjoerd Bax koerst komend seizoen voor Alpecin-Fenix, weet WielerFlits. De 25-jarige Nederlander heeft bij Metec-Solarwatt een ijzersterk jaar achter de rug, met diverse overwinningen in het continentale circuit. Bax’ hoogtepunt is een tweede plaats op het NK wielrennen op de weg. Aanvankelijk had hij bij Qhubeka NextHash getekend, maar daar kan hij onderuit.

De Zuid-Afrikaanse WorldTour-formatie deed hem afgelopen zomer een voorstel toen de toekomst er daar nog een stuk rooskleuriger uitzag dan nu het geval is. Doug Ryder zag sindsdien een nieuwe hoofdsponsordeal tot tweemaal toe op het laatste moment afketsen, waardoor Qhubeka nu nog altijd zonder hoofdsponsor zit. Die zoektocht is nog druk gaande, maar conform UCI-regels moeten ploegen op 30 september hun renners duidelijkheid scheppen over de toekomst. Dat deed de Zuid-Afrikaanse formatie, waardoor renners vrij waren om te gaan.

Daarop besloten Victor Campenaerts (Lotto Soudal), Giacomo Nizzolo (Israel Start-Up Nation) en Łukasz Wiśniowski (EF Education-Nippo) hun doorlopende verbintenis te verbreken en ook Bax kiest nu dus eieren voor zijn geld. In eerste instantie was zijn keuze gevallen op Qhubeka NextHash, omdat hij daar voor twee jaar kon tekenen. Toen hadden onder meer Jumbo-Visma én Alpecin-Fenix interesse. Het Belgische ProTeam deed Bax toen ook al een aanbieding en deed dat recent opnieuw. Rally Cycling was de laatste weken eveneens in de markt.