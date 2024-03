Youri IJnsen • vrijdag 15 maart 2024 om 09:00 vrijdag 15 maart 2024 om 09:00

Silvan Dillier: “Het geeft mij extra motivatie dat Van der Poel onze kopman is”

Ride Dit voorjaar gaat Alpecin-Deceuninck op jacht naar hetzelfde succes als in 2023. Toen won kopman Mathieu van der Poel twee Monumenten, werd hij tweede in de Ronde van Vlaanderen en eindigde Jasper Philipsen bovendien tweede in Parijs-Roubaix. Dat kunnen ze niet alleen. Voor RIDE Magazine spraken we uitgebreid met de adjudanten van MVDP, op zoek naar het geheim achter hun succesformule. In het kader van dit grote verhaal een miniserie. Dit is het laatste deel in een serie van vier: Silvan Dillier.

Dillier weet wat het is om een finale te rijden in een topklassieker. De 33-jarige Zwitser werd in 2016 zelf tweede in Parijs-Roubaix, achter toenmalige wereldkampioen Peter Sagan. Hij reed de Hel van het Noorden zes keer, zijn favoriete wedstrijd de Ronde van Vlaanderen zelfs achtmaal. Met al zijn ervaring is routinier Dillier een welkome factor in het Belgische team. “Toch niet helemaal. Dit seizoen is weliswaar mijn tiende als prof, maar koersen an sich is de laatste jaren significant veranderd. Tegenwoordig is het veel crucialer dat een ploeg haar eigen plan volgt en zichzelf snel kan aanpassen aan een situatie. Als team moet je kalm kunnen blijven”, oordeelt hij.

Dat is volgens de ervaren Zwitser dus veel meer van belang. “Op dat vlak is er een goede cultuur ontstaan binnen Alpecin-Deceuninck”, vindt de ervaren prof, die eerder reed voor BMC en AG2R. “Mede dankzij de ploegleiders ook. Zij bewaken de balans tussen emotie en ratio. Ook nemen ze vaak negativiteit weg, als dat al heerst na een mislukte koers. Het is namelijk niet het einde van de wereld. Er is altijd weer een volgende wedstrijd. Daar zijn ze bij deze ploeg echt goed in. Op de bus na een koers hebben we het daarom vooral over andere zaken, dan over verbeterpunten.”

Geen saai voorjaar

Kopman Van der Poel is er niet altijd bij tijdens de nabespreking – Dillier: “Zelfs als hij niet wint, doet hij vaak alsnog de podiumceremonie” – en dat kan dit voorjaar zo maar weer gebeuren. Wie Van der Poel afgelopen winter aan het werk zag in de cross, voorspelt saaie voorjaarsklassiekers. “Ik vind het moeilijk om te zeggen dat hij beter dan ooit is. Mathieu maakte er alleen in Benidorm een potje van. Maar dat dit voorjaar net zo saai en voorspelbaar gaat zijn als de crosswinter? Nee, andere renners zitten ook niet stil. Ik verwacht opnieuw een superhoog niveau en prachtige wedstrijden.”

Dillier is deze voorjaarsklassieker een belangrijke luitenant aan de zijde van wereldkampioen Van der Poel. “En om eerlijk te zijn voelt koersen met Mathieu bijna als een privilege. Ik zie het als een kans om samen met een van de talenten van de eeuw samen in één ploeg te rijden en vooral niet tégen hem. Het geeft mij extra motivatie dat Van der Poel onze kopman is. Als je iemand in de ploeg hebt die grote mogelijkheden heeft om een koers te winnen, geeft dat een ander soort moraal dan wanneer je weet dat een vijfde plek het maximaal haalbare is. Dat gevoel en dit werk zie ik als een privilege.”

