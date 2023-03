Silicon Valley Bank (SVB) failliet, gevolgen voor vrouwenploeg EF?

Silicon Valley Bank (SVB) is door de autoriteiten in de Amerikaanse staat Californië failliet verklaard, nadat het niet was gelukt om geld op te halen met de uitgifte van nieuwe aandelen. Daardoor kon de bank niet langer aan haar verplichtingen voldoen. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de Amerikaanse vrouwenploeg EF Education-TIBCO SVB.

SVB had leningen afgesloten toen de rentes laag waren. De laatste maanden zijn de rentes echter weer flink gestegen, waardoor de bank moeite had om haar leningen te financieren. Toen klanten van SVB massaal probeerden hun tegoeden op te nemen, besloot de Californische toezichthouder de bank te sluiten.

Trouwe sponsor

Eind vorig jaar beheerde SVB ruim 175 miljard dollar aan tegoeden. Daarmee was het de zestiende bank van de Verenigde Staten. De vraag is of het faillissement ook gevolgen heeft voor de Amerikaanse vrouwenformatie EF Education-TIBCO SVB. Silicon Valley Bank is al lang een trouwe sponsor van de wielerploeg.

De ploeg ging aanvankelijk door het leven als TIBCO-SVB, maar in 2022 besloot taalonderwijsbureau EF Education First zich als titelsponsor aan te sluiten bij de formatie. De ploeg werd omgedoopt tot EF Education-TIBCO-SVB en maakte de stap naar de Women’s WorldTour. Onder meer Zoe Bäckstedt, Clara Honsinger, Veronica Ewers, Lauren Stephens, Lizzie Banks en Georgia Williams staan op de loonlijst.