vrijdag 1 september 2023 om 09:25

Zoe Bäckstedt vertrekt per direct bij EF Education-TIBCO-SVB

Een transfer binnen de Women’s WorldTour voor Zoe Bäckstedt. Het 18-jarige toptalent uit Groot-Brittannië vertrekt per direct bij EF Education-TIBCO-SVB en sluit aan bij Canyon-SRAM. De overstap wordt afgehandeld op 1 september, zodat Bäckstedt het komende veldritseizoen ook kan uitkomen voor haar nieuwe team.

Nadat Bäckstedt heerste in de juniorencategorieën, werd ze halverwege vorig seizoen opgepikt door EF Education-TIBCO-SVB. In 2021 en 2022 was de Britse wereldkampioene op de weg geworden in de U19-categorie, terwijl ze ook nog een keer het WK tijdrijden bij de juniores won.

Dit jaar was voor de dochter van oud-wielrenner Magnus Bäckstedt haar eerste jaar tussen de elites. Kijkend naar haar uitslagen had de 18-jarige Bäckstedt moeite om zich direct te kunnen tonen. Ze reed een druk voorjaar, met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, en behaalde haar beste uitslag in Dwars door Vlaanderen: dertiende. Door blessures miste ze enkele delen van het seizoen.

Daarnaast is de situatie bij EF Education-TIBCO-SVB erg onrustig, nu de huidige vrouwenploeg ophoudt te bestaan en de mannenploeg van Jonathan Vaughters zelfstandig verdergaat met een nieuw vrouwenteam.

Drie disciplines combineren

“Ik ben benieuwd naar de kansen bij Canyon-SRAM. Ik ga koersen in een sterke ploeg en heb de vrijheid om alle discipline te rijden die ik wil”, vertelt Bäckstedt, die naast de weg en het veld ook op de baan wil koersen. “De ploeg heeft grote stappen gezet het laatste jaar. Dat vind ik echt leuk om te zien en dat heeft mij ook geholpen in mijn keuze. Ik heb namelijk graag een goede structuur om mij heen. Daarnaast zijn de shirts en de fietsen pretty cool!”

Teammanager Ronny Lauke van Canyon-SRAM is natuurlijk blij met de komst van Bäckstedt. “Onze strategie is altijd geweest om jonge en ambitieuze rensters te laten groeien”, zegt hij. “We hebben snel een overeenstemming bereikt het het vorige team van Zoe, zodat ze komend veldritseizoen al kan uitkomen voor ons team. Dat is in haar eigen voordeel.”

Het veldritdebuut van Bäckstedt voor haar nieuwe team zal op 7 oktober plaatsvinden in de Major Taylor Cross Cup in Indianapolis.