Doek valt over EF Education-TIBCO-SVB, stafleden mogen niet naar nieuwe EF-vrouwenploeg

EF Education-TIBCO-SVB zal volgend jaar niet meer in het peloton te zien zijn. De vrouwenploeg stopt definitief omdat er niet voldoende sponsoring is gevonden. Dat bevestigde eigenares Linda Jackson aan CyclingNews.

Begin juni kwam het nieuws naar buiten dat zowel TIBCO als SVB stopt met het sponsoren van de vrouwenploeg. Jackson moest dus op zoek naar nieuwe sponsors, maar vond die niet. Dit heeft ervoor gezorgd dat de ploeg van onder meer Zoe Bäckstedt en Alison Jackson, die Parijs-Roubaix won, moet stoppen. “Het vinden van sponsoring was gewoon te moeilijk door het algemene economische klimaat.”

“Ik heb mijn rensters al vroeg laten weten dat ze op zoek moesten naar andere mogelijkheden, omdat mijn belangrijkste prioriteit was om transparant te zijn en ze te helpen met de overgang naar andere WorldTour-teams”, aldus Jackson.

EF Education-TIBCO-SVB zal dus niet meer bestaan, EF Education-Cannondale zal volgend jaar wél in het vrouwenpeloton koersen. De twee ploegen hebben, qua rensters en stafleden, echter niks met elkaar te maken. EF Education-Cannondale is verbonden aan EF Education-EasyPost, de ploeg van Jonathan Vaughters. Een connectie tussen Vaughters en Jackson was er nooit. Meer zelfs: “Er werd een contract opgesteld tussen beide teams, waarin stond dat de mannenploeg geen contact mocht opnemen met de vrouwenploeg.”

Stafleden mogen niet naar nieuwe ploeg

Christel Herremans, Europees manager bij de vrouwenploeg, gaat verder bij Sporza: “Tot onze grote verbazing mag de staf van de huidige EF-vrouwenploeg niet aan de slag gaan bij de nieuwe EF-vrouwenploeg. Na het einde van ons contract mogen we in de eerstvolgende twee jaar niet werken bij het mannenteam of vrouwenteam van EF. Allemaal heel vervelend en frustrerend.”

EF Education-Cannondale zal overigens niet op het WorldTour-niveau actief zijn. De nieuwe ploeg van Vaughters zal starten als een continentale ploeg. Verder zal Vaughters nog heel wat rensters moeten aantrekken, want op dit moment staan er nog maar vijf vrouwen ingeschreven bij de nieuwe ploeg. Het gaat onder meer om Nina Kessler en Coryn Labecki.

