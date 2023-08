Esra Tromp wordt manager van nieuwe ploeg EF Education-Cannondale

Esra Tromp gaat aan de slag als algemeen directeur van EF Education-Cannondale, een ‘nieuw’ vrouwenteam van EF Education-EasyPost. De voormalig profrenster was tot eind mei dit jaar manager bij de vrouwenploeg van Jumbo-Visma.

EF Education-EasyPost kondigde begin juni een ‘eigen’ vrouwenteam aan, EF Education-Cannondale. Dat was enigszins opvallend, omdat er momenteel al een vrouwenteam koerst onder de naam EF Education-TIBCO-SVB. Die ploeg, waar EF titelsponsor is, is alleen geen eigendom van het bedrijf dat achter de mannenploeg van manager Jonathan Vaughters zit. De licentie van EF Education-TIBCO-SVB is namelijk in handen van Linda Jackson. Het is dus onduidelijk of het om een doorstart gaat, waarbij Vaughters de licentie overneemt van Linda Jackson.

Wel duidelijk: Tromp wordt de teammanager. De 32-jarige ex-prof was vanaf 2021 ook betrokken bij de opbouw van Jumbo-Visma Women. “Als je een nieuw team start, begin je normaal gesproken met het vinden van stafleden en enkele rensters die passen in de nieuwe omgeving”, vertelt ze in een persbericht. “Ik bouw een team rond het talent van de rensters en de kracht van de staf. Dit zijn dingen die ik in mijn achterhoofd hou als ik een gebalanceerde groep van renners en stafleden met verschillende persoonlijkheden, karakters en talenten probeer te creëren.

Volgend jaar wil Tromp vooral dat het team zichtbaar is. “Na 2024 denk ik dat dit team de potentie heeft om een van de beste ploegen in de wereld te worden, een team dat in staat is om allerlei verschillende type wedstrijden te winnen in allerlei verschillende omstandigheden. Of het nou de Tour de France, de Giro d’Italia of de Ronde van Vlaanderen is. Natuurlijk zullen er uitdagingen zijn om het team vanaf nul op te bouwen. Het is gloednieuw en er is geen geschiedenis, dus we moeten een leeg blad invullen. Dat is iets waar ik heel erg van hou.”

