Shirin van Anrooij wint ook wegrit op EK voor beloften, brons Fem van Empel

Shirin van Anrooij heeft een heuse dubbelslag geslagen op het Europees kampioenschap wielrennen voor beloftes. De Nederlandse renster van Trek-Segafredo, die eerder deze week ook het tijdritkampioenschap won, kwam op het EK in Portugal solo over de finish na een wedstrijd van 104 kilometer

Van Anrooij kwam op het heuvelachtige parcours in Anadia solo over de finish. In het parcours lagen onder meer de Junqueira (1,7 km aan 5,8%) en de Anadia (400 meter aan 9%). Die laatste heuvel lag ruim drie kilometer voor de finish, waarna ook de finale nog lastig omhoog liep.

Elf seconden achter de Zeeuwse renster sprintte Vittoria Guazzini namens Italië naar het zilver. Fem van Empel maakte het Nederlandse feest nog groter door brons te winnen. Met Maike van der Duin (vijfde) eindigde er nog een Nederlandse renster in de top-5. Shari Bossuyt was de beste Belgische op plek negen.