Shirin van Anrooij grijpt Europese titel tijdrijden bij de beloftes

Shirin van Anrooij heeft goud veroverd op het EK tijdrijden voor beloftes. De Nederlandse renster, normaliter uitkomend voor Trek-Segafredo, was de snelste op het 22 kilometer lange parcours in het Portugese Sangalhos.

De 20-jarige Van Anrooij, die afgelopen maand ook nog de tweede tijd reed op het NK tijdrijden, legde het EK-parcours af in 31.34 minuut. Dat was goed voor een gemiddelde snelheid van 41,8 kilometer per uur. Ze bleef Vittoria Guazzini (Italië) en Marie Le Net (Frankrijk) respectievelijk elf en twaalf seconden voor.

Shari Bossuyt viel namens België naast het podium. Zij gaf ruim een minuut toe op Van Anrooij en werd daarmee vierde. De tweede Nederlandse deelneemster was Maike van der Duin. Zij werd tiende op 2.16 minuut van haar landgenote.

Jooris pakt brons bij juniores, Vinke vijfde

Op het EK tijdrijden voor juniores was het goud voor Justyna Czapla uit Duitsland. Zij versloeg Eglantine Rayer (Frankrijk) en Febe Jooris (België). De beste Nederlandse was Nienke Vinke op de vijfde plaats. Mirre Knaven eindigde als vijftiende.