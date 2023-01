Shirin van Anrooij slaat NK veldrijden 2023 over en stelt keuze uit

Zoek niet naar Shirin van Anrooij komend weekend tijdens het NK veldrijden 2023 in Zaltbommel. Het 20-jarige toptalent van Baloise Trek Lions geeft de voorkeur aan een trainingsstage in Spanje. Daar bereidt ze zich voor op de laatste veldritten van deze winter én het wegseizoen. Ze komt tevens uit voor Trek-Segafredo.

Van Anrooij is momenteel de beste veldrijdster van de wereld. Afgelopen week won ze met de X2O Trofee in Koksijde (donderdag) en de Wereldbeker in Zonhoven (zondag) twee absolute klassiekers op de crosskalender, terwijl ze eerder met de Wereldbeker in Gavere ook al een klinkende naam toevoegde aan haar nog prille palmares.

Maar ondanks dat de Zeeuwse op dit moment outstanding is, waagt ze geen schot op de Nederlandse titel. Teammanager Sven Nys bevestigt aan WielerFlits dat Van Anrooij kiest voor een extra stage in Spanje. Tegelijkertijd stelt ze daarmee haar keuze uit. Officieel is ze namelijk nog belofte en komt ze op het NK én WK uit in die categorie.

De laatste weken twijfelt Van Anrooij daar echter enorm over. Ze heerst op dit moment bij de elites. “Tijdens het laatste deel van de ronde dacht ik: hier gaan mensen naar vragen”, zei ze zondag na Zonhoven. “Nu wil ik misschien toch op eliteniveau rijden, terwijl ik eerst vrij zeker was dat ik bij de beloften wilde blijven. Maar ik ben nog steeds niet zeker. Het is een heel moeilijk keuze.”

Keuzes, keuzes, keuzes

Toch kunnen we komende week witte rook verwachten ten huize Van Anrooij. Nys laat weten dat ze in de komende dagen haar keuze voor het WK kenbaar maakt. Zondagavond deed Puck Pieterse dat al; zij rijdt het NK zondag bij de elites. Daarmee zal ze in diezelfde categorie uitkomen op het WK. Fem van Empel maakte die keuze al voor het EK afgelopen november.

Of het de keuze voor Van Anrooij vergemakkelijkt is de vraag. De wereldtitel bij de beloften vrouwen ligt nu voor het oprapen. Anderzijds: hoe veel waarde heeft dat nog voor het kaliber-renster tot waar Van Anrooij de laatste maanden is uitgegroeid, als haar twee voornaamste concurrentes wél uitkomen bij de elite? Nog eventjes een paar dagen geduld, dus.