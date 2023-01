Puck Pieterse komt vanaf het NK uit in de elitecategorie: “Daar kan ik ook winnen”

Puck Pieterse rijdt het komende NK veldrijden (zondag 15 januari) bij de elite-vrouwen. Dat vertelt ze in gesprek met RTV Utrecht. De keuze om niet de beloftenwedstrijd te rijden, betekent dat Pieterse in de toekomst ook al haar crossen in de elitecategorie zal moeten afwerken. Dit geldt ook voor het WK in Hoogerheide op 4 februari.

Was het geen mogelijkheid om nog een rood-wit-blauwe trui op te halen in de beloftencategorie, wilde de interviewer weten. “Ja, maar dat kan ook bij de elite hè”, antwoordde Pieterse, die in de Wereldbeker Zonhoven als tweede eindigde achter Shirin van Anrooij. “Shirin was vandaag wel een stukje sterker, maar volgende week kan er weer van alles gebeuren. Ik ga de competitie aan.”

Van Anrooij heeft nog niet besloten of ze de komende kampioenschappen in de elite- of beloftencategorie uitkomt. “Nu wil ik misschien toch op eliteniveau rijden, terwijl ik eerst vrij zeker was dat ik bij de beloften wilde blijven”, zei ze na haar zege in Zonhoven. “Tijdens het laatste deel van de ronde dacht ik: hier gaan mensen naar vragen. Maar ik ben nog steeds niet zeker. Het is een heel moeilijk keuze.”

Fem van Empel zal zeker tussen de elite-vrouwen starten op het NK en WK. Zij besloot in november 2022 al om voortaan in deze categorie te koersen, toen ze het EK op dit niveau betwistte en won.