Youri IJnsen • maandag 25 september 2023 om 09:27

Shirin van Anrooij gaat fors minder crossen, met pijn in het hart

Interview Shirin van Anrooij was vorig seizoen een van de revelaties van het veldritseizoen, met onder meer drie wereldbekerzeges en de wereldtitel bij de beloften. Komende winter gaat ze het echter anders aanpakken. Tegenover WielerFlits vertelt ze dat ze fors snijdt in haar wedstrijdprogramma. “Als liefhebber vind ik dat toch wel heel moeilijk”, geeft ze aan.

Met gemengde gevoelens keek de renster van Lidl-Trek zaterdagmiddag terug op het EK op de weg, waar ze ondanks goede benen in de voorlaatste ronde slecht gepositioneerd zat en daarna achter een breuk terechtkwam. Maar wie denkt dat de 21-jarige Zeeuwse na een lang wegseizoen – dat half maart begon – even lekker met vakantie gaat, heeft het mis.

“Ik ga eerst een paar dagen niets doen en dan pak ik de crosstrainingen weer op. Ik start meteen in Beringen (8 oktober, red.) al. Daarna volgt de Wereldbeker in Waterloo. Dat komt omdat die bij de fabriek van Trek is”, lacht ze.

Investering

Daarna gaat Van Anrooij er wel even tussenuit voor een welverdiende vakantie. “Ik begin daarna pas weer in december met de cross. Eigenlijk heb ik nu voor het eerst echt een lang off-season en een normale opbouw naar het wegseizoen. Op die manier wil ik iets meer focus kunnen leggen richting de klassiekers volgend jaar. Of dit voorsorteren is naar helemaal overstappen naar de weg? Nee, dat denk ik nooit eerlijk gezegd. Ik heb het afgelopen seizoen een stap gezet op de weg. Ik wil heel graag ontdekken wat ik daar nog meer kan. Dan is deze investering nodig.”

“De laatste jaren was het eigenlijk nog even een duurblok in februari proppen, met de hoop om weer wat duur te hebben richting de klassiekers”, gaat ze verder. Van Anrooij crosst ’s winters voor Trek Baloise Lions van Sven Nys. “Nu wil ik voor het eerst in november gewoon lekker naar Spanje kunnen gaan, zoals eigenlijk alle andere wegrensters. Maar uit de cross zal ik nooit verdwijnen. Ik vind het echt veel te leuk, het is een veel te groot stuk plezier voor mij op de fiets. Daarom vind ik het ook zo moeilijk. Alle klassementen zijn door deze beslissing ook gelijk weg.”

Met pijn in het hart

Toen ze de beslissing eenmaal had genomen om zich meer op de wegklassiekers te focussen, pakte ze de crosskalender erbij. “Ik had aangekruist welke wedstrijden ik leuk vond. En toen kwam ik nog op 25 crossen uit”, lacht Van Anrooij opnieuw. “Om maar aan te geven hoe lastig ik het vind, want het liefst rijd ik ze allemaal. Aan de andere kant: doordat ik vorig jaar een volledige crosswinter heb gereden, kon ik bijvoorbeeld Strade Bianche niet rijden. En dat wil ik wel weer heel graag, die koers vind ik echt mooi. Maar daarvoor moet ik wel een paar crossen opofferen.”

Van Anrooij hoopt dat haar keuze loont op de weg volgend jaar. “Ik rijd deze winter twaalf of dertien crossen. Dat zal een drukke kerstperiode zijn en dan precies de goede opbouw naar het WK in Tábor, om hopelijk daar heel goed te zijn. Wat Sven van mijn plan vindt? Hij heeft een beetje gemengde gevoelens, denk ik. Maar langs de andere kant begrijpt hij het wel heel goed. Hij is wel heel blij dat ik alsnog gewoon minimaal een aantal crossen voor de ploeg blijf rijden.”