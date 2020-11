Shirin van Anrooij met open wond en armbreuk naar ziekenhuis

Shirin van Anrooij zal de Wereldbeker van Tábor snel willen vergeten. De jonge veldrijdster van Telenet-Baloise was kort na de start betrokken bij een massale val en werd vervolgens met zware blessures afgevoerd naar het ziekenhuis. “Ze is bij bewustzijn, maar ik heb nog nooit zo’n wonde gezien”, vertelde ploegmanager Sven Nys op Telenet.

Direct na haar val greep Van Anrooij naar haar arm. “Het is een open wonde en er is ook een breuk”, aldus Nys. “Ook haar heup zag er niet goed uit. Ze heeft bovendien veel bloed verloren. Nu is ze met haar moeder naar het ziekenhuis. Dit wil je niet meemaken, koers is nu bijzaak. Het jammere is dat ze ook de gapende wonde zelf zag. Het is echt heel erg.”

Ook Loes Sels was betrokken bij de crash. “Ik hoorde Shirin roepen en moest wegkijken, want het zag er niet goed uit. Zeer bizar”, zegt ze. “Ze haakten in elkaar en ik ging er ook bovenop. Mijn rug was daardoor geblokkeerd en het was over na de eerste ronde. Ik denk niet dat het ooit al in de cross gebeurd is, zo’n hevige val.”