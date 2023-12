Zeger Schaeken • dinsdag 5 december 2023 om 07:45

Shirin van Anrooij maakt zich geen zorgen: “Ik heb gewoon nog iets meer crossen nodig”

Interview Shirin van Anrooij heeft afgelopen weekend haar eerste twee crossen gereden sinds haar rustperiode. Ze werd negende in Boom en vijfde in Flamanville. “Het is een goed teken dat mensen hoge verwachtingen hebben, maar het brengt ook druk met zich mee”, vertelde ze na de cross in Boom onder meer aan WielerFlits.

In Boom kende Van Anrooij heel wat pech. Na enkele minuten werd ze opgehouden door een flinke valpartij, waarna ze na een ronde niet eens in de top-20 zat. In Flamanville kende ze ook geen goede start, maar haalde ze in de tweede helft van de koers wel nog heel wat rensters in. “Ik wil vooral weer wat wedstrijdritme krijgen. Ik wil goed zijn in de kerstperiode, dus moet ik nu al crossen om dan goed te zijn. Stel ik begin pas eind december, dan zou het helemaal een shock zijn.”

“Ik merkte vandaag (in Boom, red.) dat ik een periode heel soepel reed en dat ik echt de goede lijnen te pakken had, maar dan was ik het een halve ronde later weer helemaal kwijt. Op voorhand had ik zelf niet per se verwachtingen, omdat ik het gewoon niet goed kon inschatten. Ik wist wel dat ik niet ging strijden voor de eerste plaats, ik wist dat Fem en Puck sterker gingen zijn vandaag. Dat kan ik nu nog niet van mezelf verwachten. Maar als ik zie hoe ik terugvocht, dan biedt dat wel echt perspectief.”

Drie weken geen fiets

Zelf had Van Anrooij niet veel verwachtingen, maar door de buitenwereld krijgt ze wel wat druk opgelegd. Dat vindt ze niet makkelijk. “Je naam wordt toch vaak genoemd en bij de toppers gerekend, mensen spreken van de ‘Grote Drie’. Er zijn hoge verwachtingen, wat een goed teken is, maar aan de andere kant brengt dat ook wel extra druk en zenuwen met zich mee. Ik probeer er niet te veel op te letten, maar het doet toch iets met je.”

Tijdens haar rust- en trainingsperiode heeft Van Anrooij de cross dan ook bewust niet altijd gevolgd. “Na mijn laatste cross in Waterloo heb ik drie weken écht rust gepakt. Ik heb naar geen enkele cross gekeken en me echt nergens mee beziggehouden. Ik heb heel wat dingen gedaan die niks met fietsen te maken hadden. Toen ik aan het trainen was in Spanje heb ik wel naar de cross gekeken, dat kwam ideaal uit na mijn duurtrainingen. Ik heb natuurlijk ook gezien dat Fem echt ver boven iedereen uitsteekt.”

Van Anrooij: “Vertrouwen hebben in mijn werkwijze”

“In Spanje hebben we een aantal keer samen getraind. Toen zag ik al dat ze zo makkelijk rondfietste. Ik denk dat zij nu gewoon echt wel even van een ander niveau is. Maar daarna kan dat beeld wel veranderen, denk ik”, gaf Van Anrooij aan. “Ik denk dat je vanaf de kerstperiode meer gaat kunnen zien hoe goed iedereen is. Of ik twijfels heb dat ik dan ga kunnen aansluiten bij Fem? Nou, als ik daar al twijfels over heb… dan gaat het sowieso niet goed zijn.”

“Ik moet vertrouwen hebben in mijn werkwijze. Ik moet het wat tijd geven en geduldig zijn. Ik heb gewoon nog iets meer crossen nodig. Er volgt nu weer een trainingsstage in Spanje en dan kan ik verder opbouwen. Een seizoensopbouw als die van Fem is voor mij niet mogelijk. Ik denk toch dat we andere doelen hebben en je moet ook gewoon kijken wat werkt voor je. Dat is voor iedereen anders. Ik merkte dat ik na mijn lange wegseizoen echt toe was aan rust.”

Bewondering voor Van Empel

De werkwijze van Van Empel oogst wel lof, vindt ook Van Anrooij. “Ik vind het heel knap hoe Fem het tot nu toe allemaal doet. Ik ben benieuwd of ze dit kan aanhouden, maar zo ziet het er tot nu toe wel uit. Ik zei ook elke keer van ‘je zou denken dat ze niet nog een stap kan zetten’, maar ze bewijst nu dat ze het toch weer gedaan heeft in Spanje. Ze gaat nu ook weer op stage, dus ik ben benieuwd of ze nog een stap kan zetten. Ik hoop dat ik daar tegenover kan zetten dat ik heel fris ga zijn in de kerstperiode”, besloot Van Anrooij.