Zeger Schaeken • zaterdag 23 december 2023 om 07:16

Shirin van Anrooij haalt twijfels weg bij concurrentie: “Ik ga de kampioenschappen bij de elitevrouwen rijden”

Interview Shirin van Anrooij zal niet meer in actie komen bij de beloften. Haar concurrenten in de U23-categorie twijfelde nog, maar Van Anrooij vertelde voor de camera van WielerFlits dat die knopen al een tijdje zijn doorgehakt. “Het is ook al aangegeven bij de UCI.”

Onder meer Zoe Bäckstedt en Marie Schreiber gaven aan dat ze nog niet zeker wisten of Van Anrooij het WK bij de beloften of bij de elitevrouwen zal afwerken. “Als ze bij de beloften zou blijven, is zij natuurlijk de favoriet voor de wereldtitel. Maar ik weet dus niet wat zij gaat doen. Dat is een beslissing die zij moet maken.”

Van Anrooij haalde na de Exact Cross in Mol echter alle twijfel weg. “Die vraag is al veel gesteld. Maar nee, ik ga wel echt naar de elite overstappen. Los van hoe de komende weken gaan. Ik heb die keuze vorig jaar gemaakt, voor mij was dat duidelijk. Ik sta ook nog steeds achter die keuze. Het is ook al aangegeven en aangevraagd bij de UCI, dus het NK en WK zal ik sowieso bij de elitevrouwen rijden.”

Valpartijen

De renster van Baloise Trek Lions beleefde in Mol overigens een goede dag, waar ze voor het eerst sinds een tijdje weer op het podium stond. “Dat had ik wel echt nodig. Ik had het vertrouwen nog niet op de fiets. Ik ben na mijn pauze in alle crossen gevallen en afgelopen woensdag kwam ik ook op training ten val. Nu komt het crossgevoel steeds meer terug, wat wel belangrijk is om de kerstperiode met een goed gevoel in te gaan.”