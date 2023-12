vrijdag 22 december 2023 om 14:29

Lucinda Brand heerst van begin tot eind en wint de Zilvermeercross in Mol

Lucinda Brand heeft in Mol de Zilvermeercross bij de vrouwen op haar naam geschreven. De renster van Baloise Trek Lions ging in de eerste ronde al op avontuur en keek daarna niet meer om. Shirin van Anrooij kon in het begin haar ploeggenote nog volgen, maar in de derde ronde ging Brand solo. Zo wist Brand haar favorietenstatus waar te maken. Shirin van Anrooij en Laura Verdonschot vervolmaakten het podium.

Waar de cross in Mol dit jaar in het teken staat van het eerste duel tussen Van der Poel en Van Aert, mochten de vrouwen de veldritdag aftrappen. Helaas was het aantal afzeggers bij de vrouwen niet min. Zo verschenen kleppers als Fem van Empel, Puck Pieterse en Ceylin del Carmen Alvarado niet aan de start. Een uitgelezen kans voor de rest van het deelnemersveld om de hoogste trede op te stappen.

Flitsende start Baloise Trek Lions

Bij de start in Mol lieten de twee dames, die WielerFlits de favorietenrol toeschreef, er geen gras over groeien. De Britse Zoe Backstedt nam direct het voortouw en nam de eerste bocht als leidster van de cross. Niet veel later was Lucinda Brand haar echter al voorbij gestoken. De Nederlandse van Baloise Trek Lions sloeg een klein gat, maar werd al snel bijgehaald door ploeggenote Shirin van Anrooij. Na één ronde kon enkel Laura Verdonschot deze tandem op de voet volgen.

Daarachter waren de ietwat teruggezakte Zoe Backstedt, Manon Bakker en Sanne Cant aangewezen tot achtervolgen. In ronde twee wisten deze achtervolgers niet dichterbij te komen. Enkel Laura Verdonschot bleef het duo van Baloise Trek Lions in het vizier houden. Een nieuwe situatie was dit voor de beide leidsters niet. Vorig jaar eindigden zij in Mol ook als nummer één en twee. Toen won Shirin van Anrooij.

Brand breekt de tandem

Wanner men aan de Zilvermeercross denkt, kan je aan niets anders denken dan zand. Het is juist op deze zware stroken dat Lucinda Brand in ronde drie het verschil kon maken ten opzichte van haar ploeggenote. Van Anrooij kon het het tempo niet langer volgen en zakte terug tot aan bij Verdonschot. De Belgische in dienst van De Ceuster-Bonache ging al snel erop en erover, waardoor Van Anrooij mocht gaan vrezen voor haar podiumplek.

Bij het ingaan van de vierde ronde kende Brand al een voorsprong van een kleine twintig seconden op de concurrentie. De favorietenrol viel haar dus niet te zwaar, want de Nederlandse trapte resoluut door. Daarachter leek Van Anrooij zichzelf te hebben opgeblazen aan het begin van de cross. De strijd om de podiumplekken lag nog volledig open met Verdonschot, Van Anrooij, Cant en Backstedt binnen enkele tellen van elkaar.

Strijd om plek twee

Bij het ingaan van de voorlaatste ronde keken de achtervolgers al tegen een achterstand van ruim een halve minuut aan. Waar de strijd om de winst dus beslist leek, maakten de achtervolgers het spannend. Van Arooij wist weer de aansluiting te vinden bij Verdonschot, terwijl Backstedt moest afhaken. Sanne Cant leek ook te moeten lossen, maar plaatste een machtige versnelling. Zo kwamen de Belgische dames op plek twee en drie te rijden.

Shirin van Anrooij liet zich echter niet kennen en wist wederom de aansluiting te vinden met Cant en Verdonschot. De drie achtervolgers bestookten elkaar met aanvallen, maar wisten elkaar niet af te schudden. Bij het horen van de bel namen de dames een kleine pauze en keken ze elkaar even aan. In de laatste ronde zouden de podiumplekken worden verdeeld.

Brand wint soeverein

In deze slotronde was het Van Anrooij die het bal opende. De Belgische dames moesten een gaatje laten en hadden geen antwoord op de versnelling van de renster van Baloise Trek Lions. Terwijl Lucinda Brand over de streep kwam en zo haar derde zege van dit seizoen boekte, wist haar ploeggenote een één-tweetje veilig te stellen voor de sucesvolle formatie. Laura Verdonschot maakte het podium compleet door een slimme versnelling aan het einde.

Top-10 Zilvermeercross in Mol 2023

1 Lucinda Brand in 42m59s

2 Shirin van Anrooij +21s

3 Laura Verdonschot +28s

4 Sanne Cant +40s

5 Zoe Backstedt +1m43s

6 Manon Bakker +2m13s

7 Aniek van Alphen +3m06s

8 Marthe Truyen +3m11s

9 Julie Brouwers +3m15s

10 Anna Kay +3m33s