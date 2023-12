Zeger Schaeken • donderdag 14 december 2023 om 12:25

Shirin van Anrooij studeert psychologie: “Als klein meisje droomde ik ervan om naar de universiteit te gaan”

Ride Shirin van Anrooij droomde al als klein meisje van de universiteit. Die droom werkelijkheid geworden, want Van Anrooij studeert al een tijdje psychologie in Maastricht. “Ik leer heel graag nieuwe dingen bij, dus ik vond het zonde om daar niets mee te doen”, vertelt de Nederlandse in de nieuwe winter-editie van RIDE Magazine.

Na het afronden van de middelbare school heeft Van Anrooij zich niet alleen toegelegd op haar leven op de fiets. Ze wilde de vrije tijd die ze had gebruiken om te blijven leren. “Ik studeer psychologie. Ik heb wel nog niet heel veel kunnen doen. Ik ben begonnen aan de universiteit in Maastricht, maar dat was heel lastig te combineren. Nu doe ik het online, wat ik wel een stuk minder leuk vind. Volgend jaar ga ik echter verhuizen naar Maastricht met mijn vriend en wil ik het opnieuw proberen. Ik vind het veel leuker om onder de studenten te zitten.”

Van Anrooij geeft aan dat ze het niet doet voor het leven na de fiets. “Voor de toekomst is dat mooi meegenomen, maar eigenlijk doe ik het niet voor die reden. Als klein meisje droomde ik ervan om naar de universiteit te gaan. Ik leer ook heel graag nieuwe dingen bij, dus ik vond het zonde om daar niets mee te doen. Verder heb ik ook alle tijd en interesseert psychologie mij echt.”

“Het lijkt me heel leuk om later iets van werk te doen waarmee ik andere mensen kan gaan helpen. Dat zal dan meer richting sportpsychologie, omdat ik zelf natuurlijk al ervaring heb als topsporter. Volgens mij kan je dan echt het verschil maken”, aldus de renster van Baloise Trek Lions en Lidl-Trek.

In het interview in de nieuwe RIDE Magazine vertelt Shirin van Anrooij ook over haar onbegrensde liefde voor haar familie, de vrolijkheid die ze steeds uitstraalt, haar trouwe hond Stella (die overal mee naartoe reist) en haar passie voor koken.