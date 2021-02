Shimano verlengt sponsoring met WorldTour-ploeg Groupama-FDJ

Het Japanse bedrijf Shimano zet zijn samenwerking met het Franse wielerteam Groupama-FDJ voort, wat neerkomt op een samenwerkingsverband van 25 jaar, de langste in de geschiedenis van Shimano.

Sinds de oprichting van de ploeg in 1997 heeft Groupama-FDJ tientallen renners bijgestaan om successen te behalen met Shimano-componenten in wielerwedstrijden over de hele wereld. Onder leiding van teambaas Marc Madiot heeft de formatie meer dan 530 wedstrijden gewonnen met Shimano Dura-Ace.

“Het is passend dat Shimano en Groupama-FDJ hun 25-jarige samenwerking inluiden tijdens het jaar dat Shimano het honderdjarig bestaan viert”, zo laat Madiot weten. “Of het nu een kwart eeuw succes is of honderd jaar revolutionaire fietsonderdelen maken, Shimano heeft een benijdenswaardige staat van dienst. We kijken uit naar meer jubilea.”

Ook Myron Walraven is namens Shimano uitermate tevreden over de samenwerking. “Groupama-FDJ is een van de fundamentele hoekstenen van onze sponsoraanpak. Door consequent geweldige prestaties te leveren voor de camera’s en door zich als een echte partner op te stellen achter de schermen, hebben we onze Shimano producten steeds verder kunnen doorontwikkelen en beter kunnen maken.”