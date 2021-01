Shimano verlengt sponsoring met Jumbo-Visma

Het Japanse bedrijf Shimano heeft besloten om het sponsorcontract met wielerploeg Jumbo-Visma te verlengen. Met de hernieuwde sponsorovereenkomst levert Shimano componenten voor de mannenploeg van Jumbo-Visma, Jumbo-Visma Development én de gloednieuwe vrouwenformatie.

Met deze overeenkomst wordt de 25-jarige samenwerking tussen de componentenfabrikant en het team voortgezet. Het is voor de twee merken extra gedenkwaardig dankzij de start van de nieuwe vrouwenploeg. De formatie van onder meer Marianne Vos gaat rijden met Shimano’s Dura-Ace aandrijflijn en pedalen.

Materiaal

Het Developmentteam koerst met de Ultegra aandrijflijn en pedalen en de mannelijke WorldTour-ploeg koos voor de Dura-Ace aandrijflijn, wielen en pedalen. Dankzij deze deal zal de hele Jumbo-Visma-ploeg schijfremmen van Shimano (Dura-Ace ST-R9170 of Ultegra ST-R8070) op alle fietsen gebruiken.

Verder zal het herenteam ook gebruikmaken van Shimano’s R9100P Dura-Ace vermogensmeter om inspanningen tijdens en na trainingen of races te kunnen monitoren. “Ik ben enorm trots en dankbaar dat we onze langstlopende samenwerking voortzetten en zelfs kunnen uitbreiden naar onze nieuwe dameswielerploeg”, aldus teammanager Richard Plugge.

Verder bouwen

“Kwaliteit staat bij ons voorop en we weten dat dit ook heel belangrijk is voor Shimano. Samen verder bouwen dankzij de vele innovaties die we door de jaren heen hebben ontwikkeld, dat is kenmerkend voor onze samenwerking. Hopelijk kunnen we in de toekomst nog veel meer successen behalen met de Shimano-producten.”

Myron Walraven, Shimano sportmarketingmanager, zegt het volgende: “Jumbo-Visma is afgestemd op onze doelen, maar strategisch gezien ook zeer betrokken bij de ontwikkeling van ons bedrijf en de vertegenwoordiging van ons merk. Daarom ben ik erg blij om een nieuw niveau van samenwerken te bereiken binnen ons langetermijnpartnerschap.”

Een week geleden werd al duidelijk dat Škoda en Jumbo-Visma vanaf dit seizoen de krachten zullen bundelen. Met ingang van 1 januari – en voor een periode van drie jaar – voorziet Škoda de wieler- en schaatsploeg van een uitgebreid wagenpark met tientallen auto’s.