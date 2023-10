zondag 8 oktober 2023 om 17:32

Sheehan wint Parijs-Tours als stagiair: “Dit betekent alles voor mij, ik ben sprakeloos”

Het scenario dat Riley Sheehan als winnaar uit de bus zou komen in Parijs-Tours hadden weinigen vooraf bedacht. Maar het is toch echt zo. De Amerikaanse stagiair van Israel-Premier Tech schoof in de voorfinale mee in een kopgroep van vier. Zij pikten vroege vluchter Lewis Askey op en hielden stand tot op de finish, waarna Sheehan verrassend de sprint won. “Dit is heel speciaal”, zei hij.

“Dit betekent alles voor mij. Het is een big start voor mijn carrière om hier een grote zege in een speciale wedstrijd te boeken. Ik ben sprakeloos”, aldus de 23-jarige Sheehan, die een duidelijk plan had meegekregen. “We moesten rustig blijven tot de gravelstroken en de heuvels, en zorgen dat sprinters in positie waren. Ik moest daarna de ontsnappingen volgen in de heuvels. Dat is goed uitgepakt.”

Sheehan wist in de straten van Tours uiteindelijk de sprint van de koplopers te winnen. “Brutal“, vat hij het op zijn Amerikaans samen. “Op twee kilometer van de meet wist ik dat we het gingen halen. Daardoor kon ik in perfecte positie beginnen. Die gast van Auber93 ging vroeg aan. Ik moest met hem mee en heb daarna niet meer omgekeken.”

Dat Sheehan een gravelkoers wint, is voor hemzelf geen grote verrassing. “Vroeger als junior, en ook de jaren daarvoor, reed ik veel veldritten. En in Colorado heb je veel deze wegen, heb ik hier echt van genoten”, zegt hij. Een profcontract voor 2024 heeft hij nog niet. “Maar dit is fenomenaal en ik kijk uit naar de toekomst.”

Lewis Askey: “Ik heb het tactisch verkloot”

De tweede plaats in Parijs-Tours was voor Lewis Askey van Groupama-FDJ. Hij bleef als enige over uit de vroege vlucht en strandde vervolgens niet ver achter Sheehan in de sprint. “Ik kon wat herstellen in de laatste tien kilometer, maar raakte wat ingesloten in de sprint. Ik moest remmen en opnieuw aanzetten, terwijl de anderen al konden sprinten”, aldus de Brit.

“Ik heb het tactisch verkloot. Ik had, ondanks dat ik nog kramp kreeg in de finale, de benen om de sprint te winnen. Dat is mijn fout”, zegt Askey tegen Eurosport. “Ik had echt een goede dag. Deze wedstrijden houd ik van. Dit zijn de wedstrijden waarvoor ik koers.”