zondag 8 oktober 2023 om 16:40

Riley Sheehan verrast als stagiair van Israel-Premier Tech met winst in Parijs-Tours

Riley Sheehan heeft heel verrassend Parijs-Tours 2023 gewonnen. Na een koers van bijna 214 kilometer over meerdere onverharde stroken was de 23-jarige Amerikaan, stagiair bij Israel-Premier Tech, als eerste aan de finish in Tours. Hij was onderdeel van een kopgroep van vijf, die het peloton met favorieten verrassend voorbleef. Sheehan klopte vroege vluchter Lewis Askey (Groupama-FDJ) en Tobias Halland Johannessen (Uno-X).

De eerste pakweg 150 kilometer van Parijs-Tours waren relatief vlak en zonder serieuze hindernissen. Daarna begon het spektakel, met in 75 kilometer liefst tien onverharde stroken en zes gecategoriseerde heuveltjes. In de laatste 20 kilometer volgden nog de Côte de Vouvray, de onverharde strook van Rochecorbon en de Côte de Rochecorbon (500 meter) op ruim 10 kilometer voor de finish. Daarna ging het in rechte lijn naar de finish op de Avenue de Grammont.

Kopgroep van de dag

Pas na 40 kilometer ontstond de vlucht van de dag, met daarbij Lewis Askey (Groupama-FDJ) en Joey Rosskopf (Q36.5) als bekendste namen. Zij reden weg met Théo Delacroix (St Michel-Mavic-Auber93), Maxim Jarnet (Van Rysel-Roubaix Lille Métropole) en Axel Narbonne Zuccarelli (Nice Métropole Côte d’Azur). Zij reden meer dan vier minuten weg van het peloton, waar Jumbo-Visma en Lidl-Trek de boel controleerden.

In volle finale bleek Askey verreweg de beste vluchter. Terwijl achter hem de eerste favorieten zich roerden in de voorfinale, hield de Brit van Groupama-FDJ een voorsprong van anderhalve minuut. Onder meer Søren Waerenskjold en Jonas Rutsch gingen in de tegenvaanval, maar Jumbo-Visma, Lidl-Trek en Groupama-FDJ lieten dat niet gebeuren.

Lewis Askey houdt knap stand

Dertig kilometer voor de meet reden Edward Theuns en Clément Russo weg uit het peloton, maar Uno-X reageerde fel. Een elitegroepje reed weg met daarin ook Christophe Laporte, maar hij zakte weg een lekke band. Door een snelle fietswissel keerde hij terug in de favorietengroep. Ondertussen was Askey met ruim een halve minuut voorsprong begonnen aan de laatste 20 kilometer.

Achter hem reed een groepje met Tobias Halland Johannessen (Uno-X), Olivier Le Gac (Groupama-FDJ), Riley Sheehan (Israel-Premier Tech) en Joris Delbove (St Michel-Mavic-Auber93), terwijl bij de favorieten Biniam Girmay en Dylan van Baarle zich toonden. De naam van Arnaud De Lie werd niet meer genoemd in de finale, want door meerdere lekke banden was hij uit koers gestapt.

Favorieten komen te laat

Askey overleefde de laatste onverharde strook en liet zich vervolgens uitzakken tot in de groep met daarin zijn ploeggenoot Le Gac. De vijf koplopers hadden met nog 10 kilometer vlakke kilometers richting Tours te gaan 25 seconden voorsprong op de favorieten. Van Baarle reed zich nog leeg om er een sprint van te maken voor Laporte, net als de helpers van Arnaud Démare en Biniam Girmay.

Die hulp kwam te laat, want door goed werk van Le Gac hielden de koplopers stand. Askey hoopte nog op zijn snelle benen, maar strandde op de tweede plaats. Het was namelijk Israel-Premier Tech-stagiair Riley Sheehan die over de beste sprint beschikte en zo zijn eerste profzege pakte. Askey en Johannessen mochten mee het podium op. Christophe Laporte won negen seconden later de sprint van het peloton.