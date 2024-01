donderdag 11 januari 2024 om 18:53

Shari Bossuyt gaat niet in hoger beroep tegen dopingschorsing: “Heb de kracht en het geld niet”

Shari Bossuyt zal niet in hoger beroep gaan tegen de tweejarige dopingschorsing die haar is opgelegd door de UCI. Dat laat ze weten in een uitgebreid statement op Instagram. De Belgische renster houdt wel vol onschuldig te zijn.

“Op 4 december ontving ik het oordeel van de AFLD (het antidopingagentschap, red.) met een voorstel voor mijn schorsing”, begint Bossuyt. “Zoals verwacht, hebben ze een schorsing van twee jaar voorgesteld. Ze bevestigen en erkennen het feit dat de besmetting niet intentioneel was. Maar we kunnen niet, zoals bij Toon Aerts, de bron van de besmetting bewijzen. Om die reden kunnen ze de straf niet verder beperken.

“Juist op dit punt frustreert de hele zaak me enorm! Er is geen menselijkheid of nuance, noch overleg. Leg me uit hoe een atleet in staat kan zijn om besmetting door voedsel te bewijzen”, aldus Bossuyt.

“Door alle puzzelstukjes een voor een bij elkaar te leggen, weten we nu bijna zeker waar de besmetting vandaan komt. Maar helaas kunnen we dit niet officieel bewijzen. Hier zijn officiële rapporten voor nodig. Deze rapporten kunnen enkel uitgegeven worden door officiële instanties, zoals de Food Safety Agency, of na een volledige studie door een laboratorium of universiteit. Helaas kosten zulke studies enorm veel geld en nemen ze veel tijd in beslag.”

De hoge kosten voor dergelijke studies zijn voor Bossuyt ook een van de redenen om niet in beroep te gaan tegen haar schorsing. “Ik heb hier de kracht en het geld niet voor. Het gevoel een verloren strijd te voeren, de slapeloze nachten door continu te piekeren en het financiële leed door nog eens tienduizenden euro’s te moeten uitgeven aan een al verloren zaak, maken dat ik besloten heb om het hierbij te laten…”

Mentale gezondheid

Bossuyt heeft het mentaal moeilijk door de hele situatie, vertelt ze. “Ik ben een 23-jarig meisje die van haar hobby haar beroep mocht maken. Ik ben geen dopingzondaar en heb nooit overwogen wat te nemen. Ik zal dit blijven herhalen tot de dag komt dat alles is opgehelderd.”

“Niemand lijkt te realiseren hoeveel impact dit heeft op iemands mentale gezondheid. Mijn olympische droom is vernietigd en ik moet dagelijks rondlopen met het stempel ‘dopingzondaar’. Het is bijna ondragelijk. Gelukkig vind ik steun bij de mensen die echt naar me luisteren, die me geloven. Ondertussen blijf ik sporten, want dat doet me goed. Ik zal bewijzen dat ik sterker terugkom!”

Bossuyt testte positief na de door haar gewonnen derde rit in de Ronde van Normandië op 19 maart 2023. Omdat haar werkgever Canyon SRAM//Racing een zero tolerance-beleid heeft, werd ze op non-actief geplaatst. Ze hield ondertussen vol onschuldig te zijn. Net als Bossuyt, testte veldrijder Toon Aerts eerder ook al positief op letrozole metabolite. De Belgische veldrijder werd – na een lange en onzekere periode – uiteindelijk ook voor twee jaar geschorst.