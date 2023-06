Valt droom Kopecky in duigen? Positieve test Bossuyt brengt groot doel in gevaar

Vorige week kwam naar buiten dat Shari Bossuyt positief heeft getest op het verboden product letrozole metabolite. Dat was niet alleen slecht nieuws voor Bossuyt zelf, maar ook voor Lotte Kopecky. Laatstgenoemde droomt van een medaille op de Olympische Spelen van Parijs 2024, maar ziet die kansen slinken nu haar koppelgenote voor de ploegkoers geschorst dreigt te worden.

Bossuyt is na haar positieve test op non-actief gezet door haar werkgever Canyon SRAM//Racing. De procedure, waarbij Bossuyt het AFLD (het Franse antidopingagentschap) moet uitleggen hoe letrozole metabolite in haar lichaam terecht is gekomen, loopt nog. De kans bestaat echter dat ze langere tijd niet in actie kan komen en ook de Olympische Spelen 2024 moet missen. Op basis van de prestaties van de voorbije jaren maakte het duo Bossuyt-Kopecky een serieuze kans op het goud op de koppelkoers in Parijs.

Frederik Broché, de technisch directeur van de Belgische wielerbond, erkent dat de kans op eremetaal een stuk kleiner worden als Bossuyt niet meedoet. “We moeten niet naïef zijn. Als Bossuyt er niet bij is, moeten we een streep trekken door die medaillekansen”, zegt hij in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Plaatsing

Maar de gevolgen kunnen nog groter zijn: het is niet ondenkbaar dat België zich door het eventuele wegvallen van Bossuyt helemaal niet plaats voor de koppelkoers. Katrijn de Clercq en/of Helene Hesters, de eerste invallers, moeten van goede huizen komen om genoeg punten te verzamelen in aanloop naar de Olympische Spelen.

En bovendien bestaat de kans dat België ook nog wat punten in moet leveren. Bossuyt en Kopecky wonnen eind april de Nations Cup Milton (Canada), een maand nadat Bossuyt haar positieve test afleverde in de Ronde van Normandië. Indien de UCI haar straft, kan dit resultaat geschrapt worden én worden de bijbehorende punten België ontnomen. In dat geval is kwalificatie praktisch onhaalbaar.

