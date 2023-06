Shari Bossuyt op non-actief gezet na positieve dopingtest

Shari Bossuyt is door haar ploeg Canyon-SRAM Racing op non-actief gezet na een positieve dopingtest. Bossuyt testte positief op letrozole metabolite, dat de afbraak van testosteron remt. Toon Aerts testte eerder ook al positief op dit middel.

Bossuyt testte positief na de door haar gewonnen derde rit in de Ronde van Normandië op 19 maart. Omdat haar werkgever een zero tolerance-beleid heeft, is ze voorlopig op non-actief actief geplaatst.

De 22-jarige wielrenster zal maandag in een persconferentie meer uitleg geven over haar positieve test.

Bossuyt is momenteel wereldkampioene ploegkoers samen met Lotte Kopecky.