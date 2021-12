Sergio Higuita wil als kopman naar grote ronde: “We denken aan de Giro of Vuelta”

Een van de transfers waarvan je komend jaar zult zeggen ‘hè?!’, is die van Sergio Higuita. De Colombiaanse pocketklimmer stapt over van EF Education-Nippo naar BORA-hansgrohe. Bij de Duitse formatie gaat de explosieve klimmer zich toespitsen op het rondewerk en hij zou in een van de grote rondes graag starten als kopman. Dat gaat in ieder geval niet in de Tour de France zijn.

“Ik zal mijn seizoen beginnen in de Vuelta a San Juan in Argentinië en daarna wil ik graag de Colombiaanse kampioenschappen rijden”, vertelt hij in gesprek met het programma VBAR op de Colombiaanse radiozender Caracol Radio. Higuita werd in 2019 nog Colombiaans kampioen op de weg. Hoe zijn programma er daarna uitziet, hangt af van welke grote ronde hij zal betwisten.

Het Colombiaanse Ciclismo International stelt dat Aleksandr Vlasov en Emanuel Buchmann zich waarschijnlijk op gaan maken voor de Giro d’Italia en dat Wilco Kelderman opnieuw de Tour de France zal betwisten. Een logisch gevolg lijkt er dan op dat de Colombiaan de Vuelta a España zal aandoen. “Dat is nog niet besloten; maar het zal de Giro of de Vuelta zijn”, vertelt hij.