Sergio Higuita wil schitteren als ronderenner: “Ik heb de fysieke kwaliteiten”

Sergio Higuita hoopt volgend jaar te schitteren als klassementsrenner in een grote ronde. Dat laat de Colombiaan weten in gesprek met ESPN. De 24-jarige Higuita mag het in 2022 gaan proberen in het tenue van BORA-hansgrohe, zijn nieuwe ploeg voor de komende drie seizoenen.

Higuita reed de voorbije jaren al de Vuelta a España (2019) en tweemaal de Tour de France (2020 en 2021). In zijn eerste grote ronde eindigde hij meteen als veertiende in het algemeen klassement, maar Higuita wacht nog op zijn eerste topklassering in een koers over drie weken. “Ik wil het volgend seizoen weer proberen, meedoen voor een algemeen klassement in een grote ronde”, is Higuita ambitieus.

Volgende stap

De explosieve klimmer hoopt in dienst van BORA-hansgrohe de volgende stap te zetten als klassementsrenner. Aan zelfvertrouwen geen gebrek, blijkt wel in gesprek met ESPN. “Ik heb wel het gevoel dat ik de fysieke kwaliteiten heb om het te doen. Ik word elk jaar nog beter en ik denk dat ik bij BORA-hansgrohe wel in staat moet zijn om goed te presteren over drie weken.”

Higuita, die de voorbije jaren uitkwam voor EF Education-Nippo, zal met gemengde gevoelens terugkijken op het afgelopen seizoen. De Colombiaan was in 2021 goed voor meerdere ereplaatsen en reed als rittenkaper en meesterknecht van Rigoberto Urán een sterke Tour, maar de zegeteller bleef echter wel op nul staan.