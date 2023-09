dinsdag 5 september 2023 om 18:30

Sepp Kuss nog altijd trotse leider in de Vuelta: “Voelde me verrassend genoeg erg relaxed”

Voor de start van de tiende etappe van de Vuelta a España waren er nog twijfels over de tijdrit van Sepp Kuss, niet in het minst bij de Amerikaan zelf. De renner van Jumbo-Visma liet vandaag echter nog maar eens zien dat hij momenteel over bijzonder goede benen beschikt. Kuss wist de schade namelijk te beperken en mag ook morgen starten in de rode leiderstrui.

Remco Evenepoel had het voor de start van de tijdrit over een mogelijke tijdswinst van twee minuten op Sepp Kuss, maar die laatste gaf aan de streep slechts 1:13 toe op de regerend wereldkampioen tegen de klok. “Ik voelde me verrassend genoeg erg relaxed. Het is ook nog altijd maar rit tien en er komt nog veel aan in deze Vuelta. Ik ben gewoon blij dat ik in de rode trui mocht beginnen aan de tijdrit. En dat ik voor het eerst niet ben ingehaald”, klinkt het met de nodige zelfspot.

“Ik probeerde het vandaag gewoon simpel te houden, te genieten van de tijdrit en zo hard mogelijk te trappen. Ik wist onderweg ook niet of ik goed bezig was. Ik had geen idee. Elke keer als ik een tussenpunt passeerde, zei Addy (doelt op ploegleider Addy Engels, red.) good job. Mijn eerste gedachte was: hmm, misschien doe ik het toch niet zo goed. Ik had geen referentiemateriaal, maar ik voelde me goed en ben blij met mijn tijdrit.”

In de algemene rangschikking heeft Kuss nog altijd een halve minuut voorsprong op Soler, maar vooral een dikke minuut (1:09) op Evenepoel. De klimmer van Jumbo-Visma rekent zich echter nog niet rijk. “Het is nog altijd een mooie voorsprong, maar een minuut is ook zo verloren. Er komen nog enkele zeer zware en mooie etappes aan. We gaan het zien.”