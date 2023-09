zondag 3 september 2023 om 14:52

Remco Evenepoel: “Sepp Kuss is zeker een kanshebber voor de eindzege”

Remco Evenepoel ziet Sepp Kuss als een kanshebber voor de eindzege van de Vuelta a España. De Belgische kampioen van Soudal Quick-Step vertelde voor de start dat hij verwacht dat hij heel wat tijd zal terugnemen in de tijdrit, maar dat Kuss niet kansloos is. “We moeten voorzichtig zijn met hem.”

“Als Kuss vandaag (zondag, red.) kan overleven zonder problemen en dan nog wat voorsprong heeft na de tijdrit, heeft hij een echt een grote kans”, vertelde Evenepoel aan Eurosport. “Of ik hem zie als kanshebber voor de eindzege? Zeker, zeker. Dinsdag kan ik waarschijnlijk wel wat tijd terugnemen op hem, maar hij is een van de beste klimmers van de wereld.”

Bij Sporza vertelde Evenpoel overigens wat meer over de tijdrit. De Belg voorspelde hoeveel tijd hij kan pakken op Kuss in de tijdrit van dinsdag. “Ik denk wel dat ik hem dinsdag in de tijdrit een minuut of twee kan aansmeren.”