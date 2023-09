dinsdag 5 september 2023 om 18:17

Vuelta 2023: Verschillen tussen de favoriet na de tijdrit – Evenepoel pakt seconden

Filippo Ganna heeft de tijdrit in de Vuelta gewonnen voor Remco Evenepoel, die met zijn tweede plaats goede zaken doet voor het algemeen klassement. De klassementsrenners van Jumbo-Visma hielden de schade beperkt, Sepp Kuss heeft nog altijd de leiderstrui om zijn schouders hangen.

Evenepoel boekte in totaal 20 seconden tijdswinst op Primoz Roglic, 58 seconden op Jonas Vingegaard en 1 minuut en 13 seconden op Sepp Kuss. Grootste tegenvaller was Mikel Landa, die van plek vijf naar plek elf zakte in het algemeen klassement.

Verschillen tussen de favorieten na de tijdrit

1. Sepp Kuss in 35:52:38

2. Marc Soler op 26s

3. Remco Evenepoel op 1m09s

4. Primoz Roglic op 1m36s

5. Lenny Martinez op 2m02s

6. Joao Almeida op 2m16s

7. Jonas Vingegaard op 2m22s

8. Juan Ayuso op 2m25s

9. Enric Mas op 2m50s

10. Aleksandr Vlasov op 3m14s

11. Mikel Landa op 3m21s

13. Hugh Carthy 4m56s

14. Cian Uijtdebroeks op 5m16s

15. Steff Cras op 6m31s

21. Geraint Thomas op 13m05s