Sepp Kuss: “Hoop kopman te zijn in het Baskenland, Catalonië of de Vuelta”

Sepp Kuss kijkt met de nodige ambities uit naar 2021. De Amerikaanse klimmer was afgelopen seizoen een belangrijke schakel in de Tour- en de Vuelta-ploeg van Jumbo-Visma. Bovendien won hij een rit in het Critérium du Dauphiné. Maar in 2021 wil Kuss ook zelf kopman zijn. “Ik hoop dat ik die kans krijg”, zegt hij in een uitgebreid interview met Ciclismo Internacional.

“Ik zou het graag proberen in wedstrijden als de Ronde van Catalonië, de Ronde van het Baskenland of de Vuelta a España”, vertelt Kuss over een mogelijk kopmanschap. “Maar we zullen zien wat de plannen zijn voor 2021. Dat ik zelf meer kansen wil in klimkoersen, betekent niet dat ik mij niet 100 procent inzet voor de ploeg in wedstrijden als de Tour. Maar ik hoop dat ik mijn kansen krijg in andere rittenkoersen.”

Kuss heeft ondertussen vijf grote rondes achter zijn naam. Dit jaar werd hij als meesterknecht van Primož Roglič vijftiende in de Tour en zestiende in de Vuelta. Het was een stap die de Amerikaan wilde maken. “Ik heb nu meer wedstrijden gereden en vooral drieweekse rondes. Ik weet wat ik kan verwachten en dat helpt mij om gefocust en zelfverzekerd te blijven”, geeft hij aan.

Plek verdiend

“Ik heb ook het gevoel dat ik mijn plek in het peloton heb verdiend en dat ik er op sleutelmomenten kan staan”, aldus Kuss, die opmerkt dat hij in het najaar vaak beter uit de verf komt. “Het lijkt erop dat ik het beter doe in de tweede seizoenshelft, als ik meer trainingen en races in mijn benen heb. Dat betekent niet dat ik niet in het voorjaar train, maar ik merk dat mijn motivatie en vorm per maand groeit.”

Het debuut van Kuss in de Tour de France noemt hij een belevenis. “Daarnaast was ik onderdeel van een geweldige ploeg die vocht voor de eindwinst. Dat zal ik nooit vergeten. Elke Jumbo-Visma-renner zat op een zeer hoog niveau en het was spannend om er te staan in de bergritten. Ik had nooit gedacht dat ik het niveau had daarvoor”, zegt hij.

Merijn Zeeman: “Uitdaging om te kijken of Sepp zelf een klassement kan rijden” Sportief manager Merijn Zeeman liet in een tweedelig interview met WielerFlits weten dat hij in Sepp Kuss nu nog geen groteronderenner ziet. “Wil je een groterondewinnaar zijn, dan moet je daar heel hard voor kunnen fietsen, heel goed voor kunnen herstellen; je moet heel veel verschillende soorten aspecten beheersen”, aldus Zeeman. “Een aantal van die aspecten beheerst Sepp, maar een aantal ook zeker nog niet. Aan dat stuk willen we graag de komende jaren verder met hem werken. Hij heeft nu een extreme meerwaarde in onze ploeg. Dan is het uiteindelijk de uitdaging om te kijken of hij ooit ook zelf een klassement kan rijden, of niet. Op dit moment denk ik niet dat Sepp dat al kan. Maar het is wel een onderdeel waarmee we met hem aan de slag gaan. Dat is een leuke uitdaging”, vertelt de ploegleider.