Sep Vanmarcke: “Ikzelf hoop ook altijd op nog meer, nog beter”

Sep Vanmarcke zal vandaag niet te zien zijn in Parijs-Roubaix. De Belg die voor Israel-Premier Tech rijdt is andermaal ziek geworden in aanloop naar de Franse klassieker. Vanmarcke reageert op zijn Instagram: “Als renner die houdt van de klassiekers is dat heel erg klote.”

De 33-jarige renner moest door ziekte dit seizoen al het openingsweekend én de Ronde van Vlaanderen missen. Eerder deze week kwam dan nog eens het nieuws dat hij ook Parijs-Roubaix moet overslaan. “Een voorjaar om snel te vergeten. Ik kreeg enkele virussen en bacteriën kort na elkaar te verwerken en dat kon mijn lichaam niet aan”, aldus Vanmarcke, die driemaal vierde en een keer zelfs tweede werd in Parijs-Roubaix.

“Erg bedankt aan de mensen die me blijven steunen. Ik apprecieer het echt enorm!” De Belgische coureur had echter ook nog iets te zeggen aan de criticasters. “Aan de mensen die stevig reageren: ik begrijp jullie reactie. Ikzelf hoop ook altijd op nog meer, nog beter. Ik kan alleen maar zeggen dat ik al mijn hele carrière mijn uiterste best doe, zonder of ook met tegenslagen. Dit voorjaar zat het duidelijk tegen. Ik moet het accepteren, voortdoen en nieuwe doelen stellen.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Sep Vanmarcke (@sepvanmarcke)