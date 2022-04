Voorspel de winnaar van Parijs-Roubaix en maak kans op een RIDE windbody

Ride

Het kasseienvoorjaar komt op zondag 17 april tot een einde. Een week later dan aanvankelijk gepland, want door de Franse verkiezingen zijn de Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix van plek gewisseld. Toch is het altijd uitkijken naar ‘De Hel van het Noorden’. Dit jaar organiseren we op WielerFlits iedere week samen met RIDE Magazine een voorspelgame, waarbij er steeds leuke wielerprijzen te winnen zijn.

Denk jij te weten wie er zondag gaat winnen? Geef dan jouw voorspelling door via onderstaand formulier. Onder de goede voorspellingen verloten wij drie exemplaren van de RIDE Windbody van Grupetto Cycling (t.w.v. € 49,-).

Helemaal op de hoogte zijn? Bekijk dan het laatste nieuws over Parijs-Roubaix.