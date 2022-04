Pech achtervolgt Vanmarcke: renner moet ook passen voor Parijs-Roubaix

Voor Sep Vanmarcke is het een voorjaar om heel erg snel te vergeten. De Belgische kasseispecialist van Israel-Premier zag door ziekte al een groot deel van zijn voorjaar in het water vallen, maar is in aanloop naar Parijs-Roubaix nog maar eens ziek geworden en kan zondag dus niet deelnemen aan zijn favoriete klassieker.

Vanmarcke baalt uiteraard als een stekker dat hij zondag niet kan deelnemen aan zijn geliefkoosde wedstrijd. “Maar ik moet dit gewoon aanvaarden en mijn lichaam eerst laten herstellen. Ik vind het echt jammer dat ik een van mijn favoriete koersen moet missen”, klinkt het in een persbericht van zijn ploeg Israel-Premier Tech.

Voor Vanmarcke is het voorlopig een frustrerend seizoen. De 33-jarige renner kende al geen ideale voorbereiding op 2022, maar leek zich in de Tour de La Provence en de Ruta del Sol op tijd klaar te stomen voor de eerste Vlaamse voorjaarskoersen. Vlak voor het Openingsweekend werd Vanmarcke echter voor een eerste keer ziek, waardoor hij moest passen voor Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne.

Nieuwe tegenvaller

Vanmarcke belandde vanaf dat moment van de regen in de drup. Na een trainingsstage in Spanje leek de klassiekercoureur klaar voor een rentree in het peloton, maar hij kwam ziek terug van zijn stage en kon zo toch niet deelnemen aan Nokere Koerse. Intussen werd zijn ploeg Israel-Premier Tech getroffen door een griepgolf, waardoor de formatie niet kon meedoen aan de Ronde van Vlaanderen. De net weer herstelde Vanmarcke was de pineut.

De Vlaming hoopte zondag in Parijs-Roubaix nog iets van zijn voorjaar te maken, maar door een infectie aan de luchtwegen zit een deelname er niet in. Vanmarcke werd in 2013 tweede in Parijs-Roubaix, na een verloren sprint met Fabian Cancellara. In 2014, 2016 en 2019 eindigde hij als vierde op de wielerbaan van Roubaix. De onfortuinlijke Vanmarcke zal de komende weken zijn fiets niet aanraken, laat hij weten aan Het Laatste Nieuws.

“Uit een longonderzoek bleek dat mijn lichaam niet voldoende hersteld is van een mycoplasma, een dubbele longontsteking. Dat beest is gedood door de antibiotica, maar de naweeën blijven mijn lichaam uitputten. Op de foto’s van mijn longen zie je dat er een soort van wolk in zit, wat de ademhalingsproblemen verklaart. De longspecialist zegt dat ik een maand geen diepe inspanningen mag doen, koersen is dus uit den boze. Ik ga twee a drie weken van de fiets blijven om mijn lichaam volledig te laten herstellen.”

Vanmarcke laat zich echter niet uit het veld slaan, ook al is dit een zoveelste mentale tik. “Ik ga nu niet in een hoekje kruipen en beginnen huilen. De komende dagen zal ik mijn zinnen een beetje verzetten door een beetje met de kindjes bezig zijn, het gras afrijden en zondag toch naar de finale van Parijs-Roubaix te kijken. Ook al is het pijnlijk, ik ben en blijf een koersfan.”