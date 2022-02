Selecties stromen binnen voor Spaanse wielerkoers Ruta del Sol

Bahrain Victorious, Astana Qazaqstan Team en Israel-Premier Tech hebben hun selecties vrijgegeven voor de Ruta del Sol. Bahrain Victorious begint aan de ronde met meerdere kopmannen voor het klassement, net als Astana Qazaqstan Team. Bij Israel-Premier Tech ontbreekt een echte leider.

We beginnen bij Astana Qazaqstan Team. De Kazachse formatie heeft met Miguel Ángel López en Alexey Lutsenko twee kandidaat-eindwinnaars in de gelederen. López was vorig jaar de beste in de Ruta del Sol en hoopt dit jaar zijn titel met succes te verdedigen. Lutsenko is ook een man om in de gaten te houden: de lepe Kazach won maandag met de Clásica Internacional Jaén Paraíso Interior met verve zijn eerste koers van het seizoen. Vincenzo Nibali is er door een coronabesmetting niet bij.

Ook Bahrain Victorious zet vol in op een goed eindklassement. Met Jack Haig en Mikel Landa rekent de ploeg op de nummers twee en drie van de Ruta del Sol van 2020. Ook Wout Poels en Damiano Caruso kunnen in theorie een goed klassement nastreven. Bahrain Victorious start overigens met zes in plaats van de gebruikelijke zeven renners.

Fuglsang en Woods moeten in extremis passen

Bij Israel-Premier Tech is het zoeken naar een uitgesproken kopman voor het klassement. Michael Woods en Jakob Fuglsang stonden lange tijd op de voorlopige deelnemerslijst, maar de twee ervaren klimmers maken geen deel uit van de definitieve selectie van Israel-Premier Tech. Fuglsang is besmet met het coronavirus, maar heeft geen last van symptomen. Woods heeft het coronavirus niet onder de leden, maar de Canadees is wel ziek.

Wellicht dat Simon Clarke als gelegenheidskopman ver kan komen in de Ruta del Sol. De Australische rasaanvaller was vorige maand nog uitstekend op dreef in de Challenge Mallorca. Ook is het uitkijken naar Sep Vanmarcke, die in de Tour de La Provence al liet zien in een goede vorm te verkeren.

Voorbeschouwing: Ruta del Sol 2022

Selectie Astana Qazaqstan Team voor Ruta del Sol (16-20 februari)

Gleb Brussenskiy

Yevgeniy Fedorov

Miguel Ángel López

Alexey Lutsenko

Nurbergen Nurlykhassym

Harold Tejada

Simone Velasco

Selectie Bahrain Victorious voor Ruta del Sol (16-20 februari)

Damiano Caruso

Jack Haig

Mikel Landa

Domen Novak

Wout Poels

Edoardo Zambanini

Selectie Israel-Premier Tech voor Ruta del Sol (16-20 februari)

Guillaume Boivin

Alex Cataford

Simon Clarke

Corbin Strong

Sep Vanmarcke

Derek Gee

Guy Niv