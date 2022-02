Michael Woods toch fit genoeg voor Ruta del Sol

Michael Woods verschijnt morgen toch wel aan de start van de Ruta del Sol. De Canadees moest vanwege ziekte aanvankelijk de Spaanse rittenkoers aan zich voorbij laten gaan, maar blijkt nu fit genoeg om te rijden.

Woods stond lange tijd op de voorlopige deelnemerslijst, maar de ervaren klimmer maakte geen deel uit van de ploeg die vanochtend door Israel-Premier Tech werd bekendgemaakt. Hij was ziek en moest zijn seizoensdebuut noodgedwongen uitstellen, zo was het verhaal.

Dat was vanochtend, want later op de dag deelde het Israëlische WorldTeam mee dat Woods toch van de partij is. “Nadat hij aanvankelijk door een maagprobleem was uitgeschakeld, zijn we blij te kunnen aankondigen dat Michael voldoende hersteld is om toch van start te gaan.”