Voorbeschouwing: Ruta del Sol 2022

Deze week staat in Spanje de Ruta del Sol (2.Pro) op de kalender. De Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista del Sol, zoals de ronde voluit heet, begint woensdag in Ubrique en eindigt zondag met een aankomst bergop in Chiclana de Segura. Lees hier op WielerFlits wat je kunt verwachten!

Historie

In 1925 werd de eerste editie georganiseerd van de Ruta del Sol, met de onbekende Spanjaard Ricardo Montero als winnaar. Daarna was het lange tijd stil, maar na de tweede uitgave in 1955 ging het balletje echt rollen. Anno 2022 is de rittenkoers toe aan haar 68ste editie. Alleen in 1978 werd er niet gekoerst. Bijna kwam daar vorig jaar verandering in door de coronacrisis, maar toen werd gekozen voor uitstel naar mei en kon de wedstrijd in Andalusië toch doorgang vinden.

Recordhouder is Alejandro Valverde. De inmiddels 41-jarige Spanjaard heeft de Ruta del Sol vijf keer op zijn erelijst staan. Voorlopig zal El Imbatido niet ingehaald worden, want achter hem op de erelijst staan zeven mannen met elk twee zeges. De meeste recente tweevoudige winnaar, en de enige nog actieve van de zeven, is Jakob Fuglsang. De Deen was in 2019 en 2020 de beste in de Spaanse ‘Koers van de Zon’.

In totaal prijken zes Nederlanders op de erelijst, met Jan Krekels (1972), Gerrie Knetemann (1976), Jos Schipper (1981), Steven Rooks (1986) en Erik Dekker (2001). Joost Posthuma was in 2009 de laatste Nederlandse winnaar. Sindsdien stond wel vijf keer ne Hollander op het podium: Bauke Mollema werd in 2013 en 2016 derde, Wout Poels eindigde vier jaar terug als tweede, Steven Kruijswijk sleepte er een derde plaats uit in 2019 en afgelopen seizoen werd Antwan Tolhoek tweede.

België kan nog betere papieren voorleggen met negen eindzeges. Edwig Van Hooydonck kreeg als winnaar van 1988 in 2018 opvolging van Tim Wellens, die in de voorlaatste rit de macht greep en die leiding niet meer uit handen gaf. Tussen 2010 en 2013 was Jurgen Van den Broeck ook dichtbij, met drie tweede plaatsen. Wie naast Van Hooydock en Wellens nog meer wonnen? Antoon Houbrechts (1968), Jean-Pierre Monseré (1971), Georges Pintens (1973), Freddy Maertens (1974, 1975), Daniel Willems (1980) en Marc Sergeant (1982).

Laatste tien winnaars Ruta del Sol

2021: Miguel Ángel López

2020: Jakob Fuglsang

2019: Jakob Fuglsang

2018: Tim Wellens

2017: Alejandro Valverde

2016: Alejandro Valverde

2015: Chris Froome

2014: Alejandro Valverde

2013: Alejandro Valverde

2012: Alejandro Valverde

Vorig jaar

Geen Ruta del Sol in februari afgelopen seizoen, wel in mei. Het zorgde voor een gedevalueerd startveld, maar wel een interessante en opvallende strijd om de eindoverwinning. Miguel Ángel López kreeg als topfavoriet concurrentie van Antwan Tolhoek, die voor een keer zijn kans kreeg bij Jumbo-Visma. In de derde rit greep López de macht na een straffe sprint tegen Tolhoek, waarna de Colombiaan de leiderstrui niet meer weggaf.

De eerste beslissingen waren in de eerste twee etappes al gevallen. Gonzalo Serrano won een sprint heuvelop op de openingsdag en Ethan Hayter een loodzware aankomst op dag twee. Daar wist López al 18 seconden weg te rijden bij Tolhoek. Later kwamen daar nog twee tellen bij in de zwaarste bergrit. André Greipel en (opnieuw) Ethan Hayter wonnen respectievelijk etappes vier en vijf.

Eindklassement Ruta del Sol 2021

1. Miguel Ángel López (Movistar) in 21u06m55s

2. Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma) op 20s

3. Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA) op 1m10s

4. Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers) op 1m43s

5. Toms Skujins (Trek-Segafredo) op 1m47s

Parcours

Woensdag 16 februari, etappe 1: Ubrique – Iznájar (200,7 km)

Rustig beginnen aan de Ruta del Sol? Wel nee, de organisatie tekent meteen een zware etappe uit. In het binnenland van Andalusië trekt het peloton in noordoostelijke richting van Ubrique naar Iznájar. Al vroeg in de rit krijgen de renners de Puerto de El Boyar, een vijftien kilometer lange beklimming van eerste categorie voorgeschoteld. De zwaarste klim van de dag, al blijft het de rest van de rit wel continu op en af gaan.

De laatste tachtig kilometer kabbelen voort, tot in de finale nog de nodige heuvels opgenomen zijn in het parcours. De echte slotfase begint aan de voet van de Alto La Parilla (8 km aan 3,7%) met de top op twaalf kilometer van de finish. Na een korte afdaling volgt nog een pukkel, waarna het in dalende lijn richting finishplaats Iznàjar gaat. Maar de aankomst is ook alles behalve vlak. De puncheurs zullen smullen van de laatste 1,3 kilometer die aan 7,2% omhoog loopt.

Start: 11.30 uur

Finish: tussen 16.15 en 16.45 uur

Donderdag 17 februari, etappe 2: Archidona – Alcalá la Real (150,6 km)

Ook in de tweede etappe moeten de klassementsrenners op hun hoede zijn, want de finish ligt bovenaan de loodzware klim waar vorig jaar Ethan Hayter zijn eerste overwinning behaalde in de Ruta del Sol. Alcalá la Real zal de nodige renners angst inboezemen, en dat na een rit met ruim 3.000 hoogtemeters. In de eerste helft van de etappe liggen twee klimmetjes van derde categorie en een van tweede categorie.

Daar komen in aanloop naar de finale nog de Alto de Las Grajeras (8,1 km aan 3,6%) en de Puerto del Castillo (5,7 km aan 4,6%) bij. Na de top van die laatste klim is het nog zes kilometer tot de eindstreep. Die ligt na een klim van 3,4 kilometer die gemiddeld 6,3% steil is. Dat klinkt niet bijzonder lastig, tot je hoort dat de slotkilometer in het historische stadje van Alcalá la Real aan 11,5% gaat. En niet over asfalt, maar deels over van die glibberige, losse keien.

Start: 13.00 uur

Finish: tussen 16.30 en 16.50 uur

Bekijk hieronder de aankomst in Alcalá la Real van 2021:

Vrijdag 18 februari, etappe 3: Lucena – Otura (152,6 km)

Eindelijk een dag voor de sprinters in de Ruta del Sol? Daarvoor moet je niet in Andalusië zijn, denkt de organisatie. In de eerste 65 kilometer na de start in Lucena krijgen de renners flink wat beklimmingen voor de wielen, waarvan drie die gecategoriseerd zijn. Daarbij wel de steile Alto de El Higueral (3,9 km aan 7,1%) en de Puerto de Tocón (4,7 km aan 6,0%).

In de tweede helft van de rit wacht nog de Alto de Cacin (7,6 km aan 3,9%) en een ongecategoriseerde klim aan ruim 6%, waarmee het zwaarste werk wel achter de rug is. De laatste dertien kilometer zijn toch nog wel verraderlijk. Zo is er vlak voor de aankomst, tussen kilometerpaal 3 en 2, een stuk van 400 meter aan 9,2%. De laatste kilometer loopt vervolgens ook licht op. Sterke sprinters zullen bij de pinken moeten zijn in Otura.

Start: 12.50 uur

Finish: tussen 16.20 en 16.45 uur

Zaterdag 19 februari, etappe 4: Cúllar Vega – Baza (165,6 km)

De rappe mannen zullen denken in de vierde etappe de meeste kans te maken op ritwinst. De laatste vijftig kilometer zijn zwaar, maar niet super zwaar en de aankomst ligt na een afdaling van een heuveltje. En dan is het te hopen dat ze in het routeboek niet naar de eerste zestig kilometer kijken. Gestart wordt namelijk met de loodzware klim van de Alto de Purche (6,8 km aan 9,1%). Ook de lange Puerto de Blancares (15,1 km aan 3,1%) maakt de openingsfase lastig.

Wat daarna volgt is een lang tussenstuk in licht dalende lijn. De Puerto de Gorafe (8,3 km aan 4%) is op vijftig kilometer van het einde de laatste echte scherprechter. Na een plateau dalen de renners af richting finishplaats Baza, maar op weg daar naartoe liggen ook nog twee heuveltjes, waaronder een van 2,4 kilometer aan 4,8% op tien kilometer van de meet. Daarna wordt er gedaald tot de slotkilometer, die nagenoeg vlak is.

Start: 12.20 uur

Finish: tussen 16.20 en 16.45 uur

Zondag 20 februari, etappe 5: Huesa – Chiclana de Segura (167,1 km)

Alcalá la Real mag als aankomst heuvelop bestempeld worden, maar de vijfde en laatste etappe eindigt echt op een klim. Het startschot klinkt in Huesa en met de Puerto Fuente del Gallo (6,7 km aan 5,9%) en de Puerto de Tiscar (5,4 km aan 5,9%) worden de benen meteen getest. Beide klimmen liggen in de eerste dertig kilometer. Vervolgens wacht een lang tussenstuk, dat nog wel onderbroken wordt door La Iruela (2,2 km aan 9%).

Op een veertigtal kilometer van de finish volgt de Alto de Iznatoraf (2,6 km aan 8,4%). Een korte en zware klim, die wellicht iets te ver van de finish ligt om bepalend te zijn. Na de afzink is het wachten op de voet van de slotklim. De top van de Chiclana de Segura-klim ligt op 870 meter hoogte en die bereik je via een zeven kilometer lange klim. Er zijn verschillende percentages die erop geplakt worden: 7,1 kilometer aan 5,2% of 6,4 kilometer aan 5,6%.

Hier, in het dorpje dat is gelegen in de provincie Jaén, valt hoe dan ook het eindklassement in zijn plooi. Het zwaartepunt ligt in de laatste 2,5 kilometer van de klim, waar de stijgingspercentages oplopen van 6,2% naar 7,5%.

Start: 12.00 uur

Finish: 17.00 uur

Favorieten

De Ruta del Sol presenteert een sterk deelnemersveld met twaalf WorldTeams en tien ProTeams. De organisatie is daarmee zeer in haar nopjes en heeft hoge verwachtingen van de ronde. “We hebben wellicht de beste line-up in jaren. We zijn trots op deze lijst met deelnemende ploegen en zijn er absoluut van overtuigd dat het met dit deelnemersveld en deze etappes een spectaculaire en een zeer competitieve koers gaat worden”, liet wedstrijddirecteur Joaquín Cuevas in de voorbije weken weten.

Op de deelnemerslijst springt meteen de selectie van Bahrain-Victorious in het oog. De ploeg trekt een heel blik kopstukken open voor deze etappekoers. Zo beginnen Damiano Caruso, Gino Mäder, Mikel Landa en Wout Poels in Andalusië aan hun seizoen. Dylan Teuns, Luis León Sánchez en Pello Bilbao kwamen al in actie in de Ronde van Valencia en kunnen ook moeiteloos voor een mooi eindklassement zorgen. Sánchez was zevende in het eindklassement in Valencia, Bilbao eindigde dertiende.

Of Alejandro Valverde aan het vertrek staat, is nog een vraagteken. De ervaren Spanjaard moest de Vuelta a Murcia in zijn thuisregio aan zich voorbij laten gaan. Movistar maakte melding van positieve coronagevallen binnen de selectie die meedeed aan de Ronde van Valencia en daar maakte Valverde deel van uit. Als Valverde aan de start komt, is hij natuurlijk een van de grote favorieten. In het verleden won hij de Ruta del Sol namelijk al vijf keer: zowel in 2012, 2013, 2014, 2016 als 2017 was hij de beste. Daarmee is hij met afstand de recordhouder in deze koers.

Update: Alejandro Valverde moet noodgedwongen passen voor de Ruta del Sol. De Colombiaan Iván Sosa is zijn vervanger.

Ook de truitjes van Israel-Premier Tech mogen we van voren verwachten. Jakob Fuglsang koerste eerder deze maand al in de Ronde van Valencia en maakte daar indruk op de deels onverharde klim van Antenas del Maigmó. De Deen werd zesde in het eindklassement en moet ook in de Ruta del Sol een mooie uitslag uit het vuur kunnen slepen. Ploeggenoot Michael Woods maakt zich op voor zijn seizoensdebuut. De kwaliteiten van de Canadese klimmer in korte etappekoersen staan buiten kijf.

Bij INEOS Grenadiers is het vooral uitkijken naar het optreden Carlos Rodriguez. Het pas 21-jarige Spaanse talent maakte veel indruk in de Ronde van Valencia, waar hij op de loeizware aankomst van Antenas del Maigmó alleen Aleksandr Vlasov voor zich moest dulden en derde eindigde in het algemeen klassement. In de Ruta del Sol krijgt hij een nieuwe kans om zich in zijn thuisland te laten zien. Ook Tao Geoghegan Hart gaat van start in Andalusië. De Giro d’Italia-winnaar van 2020 kwam ook in Valencia al in actie en eindigde twaalfde in het klassement.

Verschillende renners ontwaken in de Ruta del Sol uit hun winterslaap. Zo hebben we Caruso, Mäder, Landa, Poels en Woods al genoemd, en in dat rijtje past ook moeiteloos de naam van Simon Yates (Team BikeExchange-Jayco). De Vuelta a España-winnaar van 2018 begint in Zuid-Spanje aan zijn opmaat naar de Giro d’Italia. Yates reed de ronde door Andalusië al een keer eerder. Ook in 2019 verscheen hij aan de start en dat jaar won hij de vierde etappe met aankomst in Granada.

BORA-hansgrohe is een ploeg om in de gaten te houden in de Ruta del Sol. De Duitse ploeg kan in Andalusië rekenen op Wilco Kelderman, die de Ronde van Valencia vroegtijdig moest verlaten, en Emanuel Buchmann. De Duitser liet in de Challenge Mallorca al zien dat hij over goede benen beschikte. Zo was hij negende in de Trofeo Calvia en zesde in de Trofeo Serra de Tramuntana. Giovanni Aleotti is een renner om op te letten: in 2021 won het talent de Sibiu Tour, eindigde als derde in de Settimana Ciclistica Italiana en reed hij in de Circuito Getxo naar de tweede plek.

Astana Qazaqstan heeft meerdere paarden om op te wedden met Alexey Lutsenko, Miguel Ángel López en Vincenzo Nibali. Miguel Ángel López mag proberen zijn titel van vorig jaar te verdedigen. De Colombiaan haalde het destijds voor Antwan Tolhoek en Julen Amezqueta. Voor Lutsenko is de Ruta del Sol pas zijn tweede koers van het jaar na de nieuwe gravelkoers Clásica Jaén Paraiso Interior, maar de Kazach won wel met verve zijn eerste wedstrijd van het jaar. Last but not least is Vincenzo Nibali. De Italiaan begon het seizoen met een zestiende plek in Valencia.

Verder treffen we op de deelnemerslijst hier en daar nog een interessante outsider aan. Denk aan Lorenzo Fortunato van EOLO-Kometa. Quick-Step Alpha Vinyl heeft onder meer Andrea Bagioli, Mauri Vansevenant en Mikkel Frølich Honoré in de gelederen. Bij AG2R Citroën treffen we onder anderen de naam van Ben O’Connor aan. De Australiër, het voorbije seizoen vierde in de Tour de France, begint in Andalusië aan het nieuwe jaar. Hij heeft onder meer de klassiekerspecialisten Benoît Cosnefroy, Stan Dewulf en Greg Van Avermaet aan zijn zijde.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Alexey Lutsenko

*** Jakob Fuglsang, Carlos Rodriguez

** Pello Bilbao, Mikel Landa, Miguel Ángel López

* Emanuel Buchmann, Michael Woods, Simon Yates, Dylan Teuns

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

De Ruta del Sol begint onder overwegend zonnige omstandigheden en de temperatuur loopt op tot 21 ℃. Later in de week neemt de kans op bewolking toe en koelt het een paar graden af. De wedstrijd is dagelijks rechtstreeks te zien via Eurosport. Kijk in ons tv-overzicht op welke zender en hoe laat je moet afstemmen om de koers te kijken.