vrijdag 5 januari 2024 om 14:27

Pim Ronhaar kijkt naar ploegmaats op NK veldrijden: “Het wordt een strijd tussen ons drieën”

Video In de X2O Trofee Koksijde liet Pim Ronhaar zijn uitstekende vorm weer zien. Achter de ongenaakbare Mathieu van der Poel wist de Nederlander de tweede plek te bemachtigen voor Wout van Aert. De renner van Baloise Trek Lions ziet zijn kansen op het NK in Hoogeveen op 14 januari.

Na de cross in Koksijde is Pim Ronhaar meer dan tevreden met zijn eigen prestatie. Voor zijn gevoel is de tweede plek op dit moment het hoogst haalbare. “Nee, in de overwinning heb ik nooit geloofd”, vertelt hij voor de camera van WielerFlits. “Het blijft Mathieu. Als je realistisch bent is het moeilijk, maar ook hij kan een hele slechte dag hebben. Je moet het proberen.”

Nederlands kampioenschap

Juist deze plaaggeest is er op het NK in Hoogeveen niet bij. Mathieu van der Poel richt zich op de wereldtitel, waardoor Pim Ronhaar één van de gegadigden voor het rood-wit-blauw wordt. Zo ziet de Nederlander het zelf ook. “Ik maak kans op de titel, maar er zijn nog twee anderen die kans maken. Zij komen uit dezelfde ploeg. Het wordt een lastig NK. Ik heb het rondje nog niet gezien, maar ik ben goed bezig.”

De concurrentie komt volgens de renner van Baloise Trek Lions dus van zijn ploegmaats Lars van der Haar en Joris Nieuwenhuis. Maakt dit de strijd lastiger? “Het maakt het makkelijk. Waarschijnlijk wordt het gewoon met z’n drieën tegen elkaar strijden. Wellicht haakt nog iemand aan. Als het zwaar is, komt iedereen wel op zijn plek terecht in de cross.”

Binnen de ploeg heerst er in ieder geval nog geen onderlinge spanning. Daar zijn de mannen te nuchter voor. “Wij grappen er nog niet over. Joris en ik zijn nuchtere boeren en Lars is daar ook nuchter in. Als ik een trui kan pakken is het mooi, maar het gaat mijn seizoen niet maken of breken.”